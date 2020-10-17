Rusların 'kadife sezonda' en fazla para harcadığı ülke Türkiye oldu

Rus VTB bankası, Türkiye'nin bu yılki 'kadife sezonunda' Ruslara açık tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin en fazla harcama yaptığı ülke olduğunu duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye, eylül ve ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara açık tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu.

Açıklamada, "Türkiye, Eylül ayı ve Ekim ayının ilk haftasında bu sezon Ruslara sunulan tüm tatil yerleri arasında VTB müşterilerinin harcamalarında lider ülke oldu. Harcama hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon ruble artarak 1.15 milyar rubleye ulaştı" dendi.

VTB'nin ‘Banka Kartları ve Hesaplar’ Departmanı Başkanı Kseniya Andreyeva, Türkiye'deki Rus turistlerin harcamalarındaki artışın, daha pahalı olanlar da dahil olmak üzere, diğer popüler tatil destinasyonlarının çoğuna erişilememesinin yanı sıra, Ağustos ortasına kadar Rusların daha fazla bir bütçe biriktirmesine olanak tanıyan seyahat yasağıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.