-RUSLARIN GENEL KÜLTÜRÜ ZAYIF MOSKOVA (A.A) - 09.02.2011 - Rusların üçte birinin (yüzde 32) dünyanın güneş etrafında değil de güneşin dünya etrafında döndüğünü sandığı ortaya çıktı. Rusya'nın 46 bölgesinde Ocak ayı sonunda Rus Vtsiom Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, Rusların yüzde 20'sinin de yerkürenin güneş etrafında yılda bir değil ayda bir döndüğü inancında olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, Rusların yüzde 29'unun da dinozorlarla insanların bir süre beraberce yaşadıklarını sandıklarını gösteriyor. Bu sorulara Rusların sadece yüzde 46'sının doğru cevap verdiği ve yüzde 26'sının da bilmediğini itiraf ettiği belirtiliyor.