Rusları öldüren kadeh

T24- Bodrum’daki mavi yolculukta sahte içkiden zehirlenerek ölen üç Rus kadından biri ile ölümden dönen arkadaşının yatta son fotoğrafı ortaya çıktı. Marina Şevelyova’nın arkadaşı Anastasiya Lavrenko, “Önce kadehlere az viski, çok kola koyan garsonlar daha sonra alkol seviyesini artırdı. Viskinin adını hiç duymamıştım” dedi.

Muğla' nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz cuma günü düzenlenen yat gezisinde şu ana kadar üç Rus vatandaşının ölümüne, 30 kişinin zehirlenmesine yol açan trajik gecenin ilk fotoğrafı ortaya çıktı. O gece yata davet edilenler arasında, önceki gün Moskova’da hayatını kaybeden 22 yaşındaki Marina Şevelyova ve yakın arkadaşı Anastasiya Lavrenko da vardı. İki genç kız, gecenin trajediyle sonuçlanacağını bilmeden ellerinde sahte içki bulunan kolalı viski bardaklarıyla son hatıra fotoğraflarını çektirdi. Zehirlenen arkadaşı Marina’yla Moskova’ya dönen Lavrenko, başından geçenleri Komsomolskoya Pravda Gazetesi’ne anlattı.

İçki dahil 50 dolar

Marina ile aynı üniversitede okuduklarını belirten Lavrenko, şöyle konuştu: “Daha ilk sınıftan yakın arkadaş olduk. Çok ortak yönümüz vardı. Üç yıl boyunca hayalimizdeki Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlıyorduk. Sonunda bu bahar hayalimizi gerçekleştirmek için gerekli parayı topladık ve kendimize bir tur seçtik. İlk kez yurtdışına çıkacaktık. Türkiye’ye 20 Mayıs akşamı ulaştık. Bir hafta devam eden tatilimizin son gününde rehber yanımıza gelerek, ‘Kızlar gitmeden önce neşeli bir gece geçirmek istemez misiniz? Akşama yatta büyük şenlik var. Bedeli 50 dolar üstelik, ithal içkiler de dahil’ önerisinde bulundu. Kabul ettik.”

23.00’te demir aldık

Tersliklerin daha otelden ayrılmadan önce başladığını dile getiren Lavrenko, şunları anlattı: “Rehber tura katılacak konukları bir türlü toplayamadı. Sonra bizi yatın bulunduğu rıhtıma minibüsle götürecek şoför yolu karıştırdı. Bir saat bizi dolaştırdı. Sonuç olarak ancak gece 23.00’da demir aldık. Marina ve ben dahil yaklaşık 70 kişilik grup ilk önce restoran bölümüne davet edildik. Her masada tıpası açık beyaz şarap şişesi duruyordu. Masadaki tabaklarda ise patlamış mısır ile meyve çeşitleri vardı.”

İki bardak az içtim

Denizde eğlencenin başladığını anlatan Lavrenko, şunları söyledi: “Arada sırada bara inerek içkilerimizi tazeliyorduk. Plastik bardaklarda ikram edilen içki miktar olarak 100 miligramı geçmiyordu. Ben 3 veya 4 viski kola kokteyli içtim. Ölen arkadaşım Marina ise 5-6 bardak. Gecenin ilerleyen saatlerinde içkilerde o an önemsemediğim bir değişiklik oldu. İlk başta az viski çok kola döken garsonlar daha sonra alkol seviyesini arttırdı gibime geldi. İçkinin tadı yarı yarıya karıştırılmış tadı vermeye başladı.”

Jack Sparrow adlı barmenin, alkol ve kolayla kokteylleri hazırladğını belirten Anastasiya Lavrenko, “Yeni viski şişesi kapağını açtığını hiç görmedim. Şişede yazılı viskinin adını da daha önce hiç duymadım” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı: Mister Burdon’da metil alkol üç kat fazla içmeyin

TARIM ve Köyişleri Bakanlığı, Bodrum’da Rus turist rehberlerin zehirlendiği teknedeki içkilerin analizi sonucunda, sadece “Mister Burdon” marka viskide yüksek oranda metil alkolün tespit edildiğini bildirdi ve ikinci bir açıklamaya kadar bu ürünün tüketilmemesi uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bodrum Tarım İlçe Müdürlüğü ve emniyet birimlerince, teknede bulunan “Eagle Blow” marka votka ve cin, “Mister Burdon” marka viski, “Rakı7” marka rakı, “Blu-Energizer” ve “Dragon” marka enerji içeceklerinden numune alınarak, aynı gün analize gönderildiği, kalan tüm içkilerin de yediemine alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar dile getirildi:

2 Haziran 2011’de numunelerin analiz sonucu alınmış ve sadece ‘Mister Burdon’ marka viskide 154.38 g/hl(gram/hektolitre) gibi yüksek oranda metil alkol tespit edilmiştir. Bu miktar, normal değerden yaklaşık 3 kat fazladır. Bu marka adı altında satılan viskilerin, Bakanlığımızın ikinci bir açıklamasına kadar tüketilmemesi gerekmektedir.

Diğer alkollü içkilerdeki metil alkol değerleri, Türk Gıda Kodeksi değerleriyle uygun bulunmuştur. Teknedeki incelemede boş enerji içeceği kutuları olması, alkollü içkilerle beraber tüketildiği ihtimalini göstermiştir.

Rusya soruşturma başlattı

Türkiye’deki zehirlenme vakaları Rusya’da resmen davaya dönüştü. Ülkede ciddi suçları araştırmakla görevli Soruşturma Komitesi, Türkiye’de hayatını kaybeden ilk kurban Mariya Şalyapina’nın kocası Dmitriy’in başvurusunu kabul ederek soruşturma başlattı. Komite Başkanı Aleksander Bistrikin basına yaptığı açıklamada soruşturmanın ilk önce Moskova’da hayatını kaybeden Marina ile başlatılacağını, daha sonra Türk tarafına müşterek soruşturma talebi biçiminde gönderileceğini açıkladı. Rus yetkililer Türkiye’deki zehirlenme olayını dün ciddi bir şekilde mercek altına aldıklarını ilan ettiği sırada zehirli içki krizinin genişlemeye başladığı da ortaya çıktı. Türkiye’den kendi imkanlarıyla dönen 5 turist daha Moskova’daki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerde de metil alkol zehirlenmesi tespit edildi. Rus Rosturizm, Türkiye’ye seyahatlerin yasaklanmayacağını duyurdu.