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Ruslar'dan Rum Yönetimi'ne AB vatandaşlığı için başvuru

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - AVRUPA İstatistik Ofisi'nce (Eurostat) yayımlanan verilere göre, Ruslar, son dönemde Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) başvuruyor

10 Nisan 2018 16:03

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - AVRUPA İstatistik Ofisi\'nce (Eurostat) yayımlanan verilere göre, Ruslar, son dönemde Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'ne (GKRY) başvuruyor. Rumlar tarafından 2016 yılında verilen 4 bin 660 Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının yüzde 24,8\'ini Ruslar aldı. Rusya\'yı yüzde 15,8 ile \'Rumlar\'ın ana vatanı\' olarak kabul edilen Yunanistan izledi. Üçüncü sırada ise garantör ülke İngiltere, yüzde 7,2\'lik oranla yer aldı. Eurostat verilerine göre, 2016 yılında verilen Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıklarında 2015’e kıyasla yüzde 40 artış görüldü.
Rusya ile AB arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle Rus iş insanları, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almaya başlamıştı. Ruslar\'ın, yoğun olarak Kıbrıs vatandaşlığı alması AB ülkelerinde rahatsızlığa neden olmuş, konu Avrupa Parlamentosu\'nda (AP) tartışılmıştı. Rumlar\'ın tutumunu \'endişe verici\' olarak değerlendiren Portekizli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ana Gomez, \"Rumlar, sadece AB pasaportu satmıyor; Avrupa vatandaşlığı pazarlıyor\" demişti.

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