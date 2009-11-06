Ruslara Polonya şoku: Tehdit var, ABD askeri istiyoruz

Turkrus.com'un haberine göre, Radoslav Sikorski, Rusya ile Belarus’un Polonya sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat yapmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, bunu tehdit olarak algıladıklarını söyledi. Sikorski, Washington’un ülke topraklarına “Patriot” füzeleri yerleştirme sözünü yerine getirmesini de istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamayı hayretle karışladı. Lavrov, “Eğer Sikorski bu sözleri gerçekten söylediyse çok şaşırırım. Çünkü biz bir yandan işbirliğini tartışıyoruz” dedi.