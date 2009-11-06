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Dünya

Ruslara Polonya şoku: Tehdit var, ABD askeri istiyoruz

Polonya Dışişleri Bakanı, Rusya’dan ülkesine dönük olası bir saldırıya karşı ABD’den ülkesine askeri birlik yardımı talep etti.

06 Kasım 2009 02:00

Başbakan Putin’in eylüldede Varşova’ya yaptığı ziyaretle “soğuk savaş” ortamından çıkmaya başlayan Rusya-Polonya ilişkilerinde ciddi bir geri adım tehlikesi ortaya çıktı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski dün yaptığı açıklamada, Rusya’dan ülkesine dönük olası bir saldırıya karşı ABD’den ülkesine askeri birlik konuşlandırmasını talep etti. Moskova şoke oldu.

Turkrus.com'un haberine göre, Radoslav Sikorski, Rusya ile Belarus’un Polonya sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat yapmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek, bunu tehdit olarak algıladıklarını söyledi. Sikorski, Washington’un ülke topraklarına “Patriot” füzeleri yerleştirme sözünü yerine getirmesini de istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamayı hayretle karışladı. Lavrov, “Eğer Sikorski bu sözleri gerçekten söylediyse  çok şaşırırım. Çünkü biz bir yandan işbirliğini tartışıyoruz” dedi.

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