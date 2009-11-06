Ruslara Polonya şoku: Tehdit var, ABD askeri istiyoruz

Başbakan Putin’in eylüldede Varşova’ya yaptığı ziyaretle “soğuk
savaş” ortamından çıkmaya başlayan Rusya-Polonya ilişkilerinde ciddi
bir geri adım tehlikesi ortaya çıktı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav
Sikorski dün yaptığı açıklamada, Rusya’dan ülkesine dönük olası bir
saldırıya karşı ABD’den ülkesine askeri birlik konuşlandırmasını talep
etti. Moskova şoke oldu.
Turkrus.com'un haberine göre, Radoslav Sikorski, Rusya ile Belarus’un Polonya sınırına yakın bir
bölgede askeri tatbikat yapmasından rahatsızlık duyduklarını
belirterek, bunu tehdit olarak algıladıklarını söyledi. Sikorski,
Washington’un ülke topraklarına “Patriot” füzeleri yerleştirme sözünü
yerine getirmesini de istedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açıklamayı hayretle karışladı. Lavrov,
“Eğer Sikorski bu sözleri gerçekten söylediyse çok şaşırırım. Çünkü
biz bir yandan işbirliğini tartışıyoruz” dedi.