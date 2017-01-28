Ruslara kızıp Polonyalı işçiyi raylara iten İngiliz'e 10 yıl hapis

İngiltere’nin başkenti Londra’da, geçen haziranda Polonyalı bir işçiyi metro treninin gelişinden saniyeler önce raylara iten İngiliz futbol taraftarı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

32 yaşındaki Christopher Cole duruşmada, Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında İngiliz taraftarlarla çatışan Ruslara öfkelendiğini, David Pietraskzek adlı 21 yaşındaki inşaat işçisini Rus sandığı için ittiğini söyledi.

Pietraskzek, Bond Street metro istasyonunda trenin gelişine 34 saniye kala platforma çıkarak kurtulmuştu.

Parmağı kırılan ve vücudunun birçok yerinde morluklar oluşan Pietraskzek’in kauçuk tabanlı ayakkabıları sayesinde elektrik akımına kapılmadığı belirtiliyor.

Pietraskzek, rayların üzerindeyken vücudunda elektrik akımı hissettiğini ve trenin gelişini duyarak can havliyle platforma geri çıktığını anlattı.

Görgü tanıkları, Polonyalı işçinin, olaydan kısa bir süre önce, alkollü olan ve istasyonda yolcuları rahatsız ettiği belirtilen Cole’a müdahale ettiğini söyledi.

Duruşmada savcılık, Pietraskzek’in ırkçı bir saldırıya hedef olduğunu savundu.

Cole’un avukatı iddiayı reddetti ve müvekkilinin Pietraskzek’in müdahalesinden sonra “erkeklik gururu incindiği için” öfkelendiğini öne sürdü.