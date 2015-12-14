Ruslar, Türk ürünlerini boykot etmeye başladı

Rusya’da Türklere ait mağazalar abluka altında, mallara el konuluyor ve siparişler iptal ediliyor. Rus tüketici de Türk ürünlerini boykot ve protesto halinde.

Cumhuriyet'ten Pınar Yıldız'ın haberine göre, Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan kriz tarımdan turizme, enerjiden inşaata dek genişleyen ekonomik bir ambargoya dönüştü. Tarım ürünlerine yönelik Rusya’nın ambargo kararı, üreticileri zor durumda bırakırken; iş dünyası da her iki ülkenin de krizden olumsuz şekilde etkileneceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki kriz Rusların en çok rağbet ettiği deri sektörünü de vurdu. Ürünlerinin yüzde 90’ını Rusya ve Ukraynalılara sattıklarını belirten sektör temsilcileri, krizle birlikte birçok siparişi alamadıklarını söylerken, bu diplomatik krizin aşılamaması halinde, deri organize bölgeleri ve deri konfeksiyon atölyelerinin çökme riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Tek pazar Rusya

Dünyada deri tüketiminin tek pazarının sadece Rusya olduğunu ve Türkiye’deki hemen hemen her imalatçının Rusya’da bir yatırımının olduğunun altını çizen İstanbul Ticaret Odası Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Başkanı Nurettin Aydın, şu anda Rusya’daki perakende mağazalarının abluka altında olduğunu söyledi.

Hiçbir esnafın mağazasına gidemediğini, polisin yakaladığında hem mallarına el koyduğunu hem de sınır dışı ettiğini belirten Aydın, “Artık Türkiye’ye para transferi yasak. Para akışı tamamen durdu. Siparişler iptal edildi” diye konuştu. Rusya ile ticarette “Bavul Ticareti” denilen kolaylaştırılmış, vergiden ve bürokrasiden muaf bir yöntemle, herkesin kolayca gümrük kapısından bu ülkelere malını gönderebildiği bir yolun açıldığını söyleyen Aydın bugün ise bu yolun tamamen kapandığını belirtti.

Fatura ağır olacak

“Sermayemiz Rusya’da ‘alacak’ olarak kaldı. Bu alacaklarımız gelmezse, sadece sermayemizi değil küresel misyonumuzu da kaybedeceğiz. Deri organize bölgelerinin geleceği karanlık olacak. Rusya ile ülkemiz arasında yaşanan kriz ve artan güvensizlik, bu coğrafyaya yaptığımız tüm ticareti bitirmek üzere” diyen Aydın, iflas etmiş bir işletmenin, kriz yarın bitse bile tekrar yaşamasının ve pazardaki eski etkinliğini kazanmasının mümkün olmayacağını savundu.

Öte yandan Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı Rahmi Çuhacı da Türkiye ve Rusya arasındaki krizin her iki ülkeye de faturasının çok ağır olacağını ve özellikle dost ülke Rusya’nın bu süreçten daha ağır etkileneceğini söyledi.

Refleks geliştirdiler

Rusya’daki dericilerin verdiği bilgilere göre basında çıkan kışkırtıcı haberlerden etkilenen Ruslar Türk mallarına karşı refleks geliştirirken Türk mallarını da protesto ediyor. Mağazalara alışveriş için girenler ürünlerin menşeni soruyor ve Türk menşeli ise mağazayı terk ediyor. Artarak büyüyen bu tepkilerin Türkleri tedirgin ettiğini belirten Nurettin Aydın, “Milliyetçilerin bu protestoları geçmişte İtalya ile yaşadığımız diplomatik kriz sürecinde “kanlı italyan makarnası” şeklindeki ırkçı protestoları andırıyor” dedi.

Çiftçinin kaybı telafi edilmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da son günlerde Rusya’nın ambargo kararının üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından üreticilerimizin uğradığı maddi kayıplar telafi edilmeli ve tüm bankalara olan tarımsal kredi borçları, elektrik borçları, SGK’ye olan prim borçları faizsiz olarak ertelenmeli” dedi.

Yedek parça tehlikesi

Öte yandan Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere Rusya’nın kısıtlama getirilmesi, yıllık 400 bin otomobil kapasitesine sahip St. Petersburg şehrinde otomobil ve beyaz eşya fabrikalarında üretimi de etkiledi. St. Petersburg Vali Yardımcısı Sergey Movçan, şehirde bulunan işletmeler için Türkiye’den malzeme sevkıyatını hızlandırmak üzere Rusya Federal Gümrük Servisi’ne (FTS) başvurduğunu bildirdi.