Ruslar tüm zamanların rekorunu kırdı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erhov\'un ziyaretinde eylül ayı sonu itibariyle kenti ziyaret eden Rus turist sayısının 3 milyon 376 bine yükseldiğini belirterek, \"2014\'de bu rakam 3 milyon 307 bin kişiydi ve tüm zamanların rekoru kırıldı\" dedi. Büyükelçi Erhov, Türkiye\'den domates ithalatıyla ilgili 20 Ekim\'de iki ülke heyetlerin bir araya geleceğini açıkladı.

Rusya Federasyonu\'nun Ankara Büyükelçisi Aleksey Erhov, Vali Münir Karaloğlu\'nu ziyaret etti. Ankara büyükelçiliği görevinin ardından ilk ziyaretini Antalya\'ya gerçekleştirdiğini belirten Aleksey Erhov, eski dostu olan Vali Karaloğlu\'nu ziyaretten çok memnun olduğunu söyledi.

Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin belki de tarihinin en iyi dönemini yaşadığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, hem siyasi hem de ticari ve ekonomik ilişkilerin son derece üst düzeyde ve iki ülke lideri öncülüğünde çok iyi devam etiğini kaydetti.

BÜTÜN ZAMANLARIN REKORU

Antalya ile Rusya ilişkilerini de değerlendiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

\"Herhalde Antalya Rusya vatandaşlarının Rusya dışındaki en çok ziyaret ettikleri vilayettir. Bu sene bir rekor kırdık. 2014 yılının tamamında 3 milyon 307 bin Rus Antalya\'ya seyahat etmiş. 30 Eylül itibariyle Antalya\'ya seyahat eden Rus sayısı 3 milyon 376 bin oldu. Bu da bütün zamanların rekoru anlamına geliyor. Öyle gözüküyor ki ekim ve kasım aylarında seyahatler devam edecek ve bu rakam daha da büyüyecek. Tabi sadece seyahat değil Antalya\'da çok sayıda Rus dostumuz gayrimenkul satın alarak, burada ikamet ederek, hayatını sürekli Antalya\'da yaşayan çok sayıda Rus vatandaşı da var. Biz bundan mutluluk duyuyoruz.\"

DOMATES YASAĞI

Ziyarette Rusya\'nın yasak uygulaması devam eden domates ithalatı da gündeme geldi. Rus Büyükelçi Türkiye\'den domates ithalatının ne zaman başlatılacağına yönelik bir tarih vermedi. Antalya için \'domatesin başkenti\' esprilerinin de yapıldığı ziyarette Rus Büyükelçi Erhov, “Hem Rusya hem Türkiye önderleri ve hükümetleri bu yolda yoğun bir faaliyette bulunuyor. Domates yasağı koyulması nedeniyle Rusya domates üretimini artırıldı. Şu an bu yasağın kaldırılmasıyla biz kendi üreticilerimize zarar vermemeyi istiyoruz\" dedi.

DOMATES ZİRVESİ

Rusya\'da domates yetiştirilme sezonunun Türkiye\'den daha kısa olduğuna değinen Aleksey Erhov, şöyle konuştu:

\"Antalya\'da 13-14 Eylül tarihlerinde tarım icra komitesinin toplantısı yapıldı. Bu toplantılar sırasında da bir takım kararlar değerlendirildi. Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti tarım bakanlıklarının hazırladığı rapor da Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmelerinde de ele alındı. 20 Ekim\'de hükümetler arası komisyonun bir toplantısı daha olacak. Bu toplantı kapsamında ya da gelecek tarihlerde yeni kararlar alınacaktır. Bu konuda somut tarihleri söylemek istemiyorum ama inşallah yakın zamanda bu sorunlar çözülecektir.\"



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