Ruslar 'Şanghay'a sarılacak

ABD'ye soğuk olan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi Duşanbe'de başladı. Batı’dan gelen sert tepkilere kulak tıkayan Moskova ise, Çin’in kapısı
28 Ağustos 2008 03:00
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirve toplantısı, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de başladı. Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıması üzerine Batı’dan gelen sert tepkilere kulak tıkayan Moskova ise, Çin’in kapısını çalıyor.
Tacikistan’da çalışmalarına başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Duşanbe’ye giden Rusya Devlet Başkanı Medvedev, ŞİÖ ülkelerinden açık destek bekliyor. Ancak siyasi uzmanlar, ŞİÖ’nün dengeli bir tavır takınacağı görüşünde. Zirve yarın sona eriyor.
Kapalı kapılar ardında toplantı
Toplantının ilk bölümüne sadece üye ülkelerin devlet başkanları katıldı. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmanov'un katıldığı ve basına kapalı yapılan toplantıda, ŞİÖ üyesi ülkelerdeki güvenlik ve istikrar, enerji, taşımacılık, terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Afganistan'daki durumla ilgili konuların ele alındığı bildirildi.
Bu toplantının ardından yapılacak genişletilmiş toplantıya, örgüte üye ülke devlet başkanlarının yanı sıra örgütte gözlemci statüsü bulunan Moğolistan, Pakistan, Hindistan ve İran ile zirveye konuk olarak davet edilen Afganistan devlet başkanları ve üst düzey yöneticilerinin katılması öngörülürken, toplantıda Güney Osetya ve Abhazya'daki durumla ilgili konuların da ele alınması bekleniyor.
Rusya'nın 'barış için faal rolüne' destek
Üye ülkelerin liderleri, günün ilerleyen saatlerinde de Duşanbe Deklarasyonu ve ortak bildiri imzaladı. Deklarasyonda, "ŞİÖ ülkeleri devlet başkanlarının, Güney Osetya'daki sorunun çözülmesi amacıyla Moskova'da kabul edilen 6 prensibin memnuniyetle karşıladıkları ve Rusya'nın bu bölgedeki barış ve işbirliğine yönelik faal rolünü destekledikleri"belirtildi.
Zirvede imzalanan diğer belgeler arasında üye ülkeler arasında terörle mücadele konusunda ortak tatbikat yapılması ile silah ve patlayıcı madde kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği anlaşması ve ŞİÖ Bankalararası Kurumu ile Avrasya Kalkınma Bankası arasında ortaklık ilişkileri memorandumu bulunuyor.
Zirveye katılmak üzere Çin, Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, İran ve Afganistan devlet başkanları ile Hindistan Petrol-Gaz Bakanı Murli Deor, Pakistan Başbakanı'nın Milli Güvenlikten sorumlu danışmanı Mahmud Ali Durrani başkanlığındaki heyetler Duşanbe'de bulunuyor.