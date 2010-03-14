'Ruslar saldırdı, Saakaşvili öldürüldü!'

T24 -

Rusya sert tepki gösterdi

390 kişi hayatını kaybetmişti

Turkrus.com sitesine göre bu "asparagas" haberin ardından Tiflis'te panik yaşanırken ve bazı sivillerin evlerini terk etmeye başladıkları görülürken, aynı TV kanalı kısa süre sonra haberin doğru olmadığını, bunun “ihtimal dahilindeki olayların senaryo-simulasyonu” olduğunu duyurarak ortalığı yatıştırmaya çalıştı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TV’nin bu yalan haberi duyururken kullandığı 2008 Gürcü-Rus Savaşı’na ait görüntüleri üzerinde “arşiv” yazmadığı için halkın “yeni bir saldırı” zannına kapıldığını duyurdu.Ajanslar, saldırı haberi ailelerin eve kapandığını, bir sinemanın da anında boşaldığını, bazı kişilerin kalp krizi, bazılarının da fenalık geçirdiğini bildirildi.Haberde önce Saakaşvili’nin öldürüldüğü, sonra muhalefet liderlerinden Nino Burcanadze’nin başkanlığında ulusal hükümet kurulduğu, halkın Tiflis’i terk etmeye başladığı, havalanı ve limanların bombalandığı duyuruldu.İmeda TV, daha sonra “senaryo” dediği bu haberden ötürü halktan hemen özür dilemesine karşın öfke yatışmadı ve bir grup kızgın Gürcü vatandaşı televizyon binasına yürüdü. Muhalefet, iktidar yanlısı TV’nin lisansının iptal edilerek kapatılmasını istedi.Gürcistan’da büyük panik yaratan asparagas haberinin ardından Rusya’nın tepkisi de sert oldu.Rusya’nın NATO temsilcisi Dmitri Rogozin, bu olayın, geçen hafta NATO ile Gürcistan arasında istişare toplantıları yapıldıktan sonra yaşanmasına dikkat çekti. Rogozin, Saakaşvili’nin “ağır hasta ve tehlikeli bir adam” olduğunu savunarak, “Bu sansasyon herkesin gerçeği görmesini sağlamalı, aklı başında bir insan böyle bir şey yapamaz” dedi.2008 yazında gerçekleşen Rusya ile Gürcistan arasında gerçekleşen savaşta 390 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Gürcistan'ın kuzey bölgesinde yer alan Gori şehri, savaşta ençok zarar gören yerlerden biriydi.Gürcistan Devlet Başkanı Mikaal Şakaşvili savaş sırasında rus bombardımanından zarar gören bir bölgeyi ziyareti sırasında, Rus uçaklarının başka bir bombardımanı gerçekleşmiş, Şaakaşvili ölümnden dönmüştü.Savaşın sona ermesinin ardından Rusya, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıştı.