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Dünya

Ruslar, Said-i Nursi kitaplarına izin vermedi

Ruslar, Kazakistan'a sokulmaya çalışılan Said-i Nursi kitaplarına el koydu.

15 Mayıs 2009 03:00

Ruslar, Kazakistan'a sokulmaya çalışılan Said-i Nursi kitaplarına el koydu


Said-i Nursi'nin kitaplarının ve Nur Cemaati'nin faaliyetlerinin yasaklı olduğu Rusya'dan kaçak yolla Kazakistan'a götürülmeye çalışılan 350 yasaklı kitaba el konuldu.

Rus Ria Novosti Ajansı'nın geçtiği habere göre, Rusya- Kazakistan sınırında Said-i Nursi'nin kitaplarını Kazakistan'a götürmeye çalışan Kırgız uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Rus yetkililer, muz kasalarının altına gizlenen 350 yasaklı kitaba el koydu.

Kitapların Rusya'nın St. Petersburg kentinde basıldığı bildirildi. Rusya daha önce, Said-i Nursi'nin kitaplarını ve Nur Cemaati'nin faaliyetlerini yasaklamıştı. (DHA)

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