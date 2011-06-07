'Ruslar neden Türkiye'ye gidiyor?'

T24 - Başbakan Putin dün akşam Soçi’de yaz kampında çalışmaya gelen gençlerle sohbet ederken konu döndü, dolaştı yine “Neden Rus halkı kendi Karadeniz kıyılarında tatil yapmıyor da Türkiye’ye gidiyor?” sorusuna geldi. Putin cevabı uzun ve dolaylı örneklerle verirken Türkiye'nin hakkını teslim etti.







İşte www.turkrus.com sitesinde yer alan o sohbetin ayrıntıları:

Öğrencilerden biri, “Hepimiz dinlenmeyi seviyoruz. Ama kendi tatil bölgelerimizde değil de başka yerlerde... Mesela Türkiye’ye tatile gitmek daha ucuza geliyor...” diye soruyla karışık yorumunu aktardı.

Putin, “Siz hangi ayakkabıyı giyiyorsunuz? İtalyan mı? Yoksa Rus malı m? Spor ayakkabınız Adidas mı?” diyerek umulmadık sorularla başladı cevabına... Ve devam etti:

“Ayağınızdaki ayakkabı Rus malı değil, Adidas... Tatil beldesi deyince de aynı bunun gibi... İtalyan ayakkabısı iyidir... Çünkü İtalya’da altyapı onlarca yıl boyunca kuruldu, gelişti. Gerçi şimdi Çinliler İtalyanları kendi pazarlarında bile zorluyor.

Bizim ülkemizde Sovyet devrinde gelişme savunma sanayinde oldu. Onların bizde olduğu gibi tankı, roketi yok. Bizim devletimiz onlarca yıl savunma sanayine büyük para yatırdı ama hizmet sektörüne yatırmadı. Şimdi yapmaya başladık ama o da zaman alıyor. Mesela ben sadece Rusya’da tatil yapıyorum. Elbette benim imkanlarım normal vatandaştan daha fazla, nereye istersem oraya gidebiliyorum. Elbette bizde uçak fiyatları da pahalı, iyi hizmet de... Turizm sektörümüzde de gelişme var. Hem de hızlı gelişme. Ama zaman lazım.”

Putin devamında Türkiye’deki tatilin hakkını teslim etti. Rus lider, Rusya’da tatilin “biraz daha” pahalı olduğunu söyledikten sonra, “Aynı parayla Türkiye’de daha güzel tatil yapmak mümkün oluyor” dedi.

Putin’in Rusya’da tatilin “sadece biraz daha pahalı olduğu” vurgusuna gençlerde birinden itiraz geldi: “Soçi’ye sadece gidiş-dönüş uçak bileti almak bile Türkiye’de tatil parası gibi...”

Putin bunun üzerine, “Böyle bir sorun var. Garip ama bu vergi sistemimizden kaynaklanan bir sorun” diyerek açıklama yaptı.

Putin daha sonra gençlerle sahilde oturup ateşin etrafında söylenen şarkılara eşlik etti.



