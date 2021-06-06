Ruslar, Larin'in peşinde

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cyle Larin’in peşine Rus kulüpleri düştü.

Geçtiğimiz sezon 45 maçta; 23 kez rakip fileleri havalandıran, 6 kez de gol pası veren Larin için CSKA Moskova ile Spartak Moskova devrede. Beşiktaş Yönetimi, 26 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Larin’in, kariyerini Türkiye’de sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Siyah-Beyazlı ekibin yönetimi ile Larin’in bir araya geleceği belirtildi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Larin’i kulüpten göndermek için ikna etmeye çalışacak.