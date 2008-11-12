Ruslar kriz yüzünden tatil masraflarını kısıyor

Küresel ekonomik krizin etkilerini özellikle düşen petrol fiyatları yüzünden yakından hisseden Rusların tatil masraflarını kısacağı ve kış ayında yurt dışına giden Rus sayısında ciddi oranda düşüş yaşanacağı ileri sürüldü.



Rus Noviye İzvestiya gazetesinde bugün yayımlanan haberde, kış aylarında yurt dışına gidecek Rus sayısında ciddi oranda düşüş olmasının beklendiği belirtilerek, bunun en büyük nedeninin de küresel ekonomik kriz olduğu vurgulandı.



Yılbaşını yurt dışında geçirecek Rus turist sayısında fazla bir düşüş olmadığı ancak gelecek yıl ilkbahar ve yaz ayları için kimsenin bir tahminde bulunamadığı belirtilen haberde, "Mali kriz yüzünden turistler tatil masraflarını kısarken, turizm operatörleri ise fiyatları aşağı çekme konusunda pek aceleci davranmıyor" denildi.



Rusya Turizmciler Birliği Başkanı Sergey Şpilko da gazeteye yaptığı açıklamada, turizm sektöründeki düşüşün diğer alandaki düşüşle aynı seviyede olduğunu belirterek, "Pahalı mal ve hizmetlere ihtiyaç düşerken, ucuz mallara yönelik ihtiyaç artıyor. Kış sezonu genelde durgun bir sezon olduğu için kriz göstergelerini doğru bir şekilde yansıtmayabilir" dedi.



Rusya Turizm Acenteleri Birliği Basın Sekreteri İrina Tyurina da gazeteye yaptığı açıklamada, turistlerin tur biletlerini erkenden almaktan kaçındıklarını bildirerek, bu yüzden yılbaşı turlarında geçen yıla kıyasla yüzde 30 ile 50 arasında bir düşüş gözlendiğini, ancak bugün krizden dolayı iflas eden turizm şirketi olmadığını kaydetti.



Otobüs şirketlerinin krizi hiç hissetmediğini kaydeden Tyurina, "Turist sayısının azalmasına ekonomik krizin yanı sıra, uçak bileti fiyatlarının yükselmesi de neden oldu. Bundan dolayı yakın Avrupa devletlerine yönelik turlar, uzak ve sıcak devletlerden daha fazla satılıyor" dedi.



Turist sayısının düşmesinde sadece küçük operatörlerin değil, büyük operatörlerin de zarar görebileceğini belirten Tyurina, şöyle devam etti:



"Eğer turist sayısı düşüyorsa büyük şirketlerin birçoğu aldıkları kısa dönemli krediler sayesinde faaliyet göstermekte. Eğer turist sayısı düşüyorsa kredi almak da zorlaşıyor. Turizm operatörlerinin birçoğu eski kredi borçlarını bile ödeyemiyorlar."



Turist Haklarını Koruma Derneği Başkanı Roman Babilyov da açıklamasında, küresel kriz sonucunda turizm şirketleri zarar ederken, tüketicilerin kar ettiğini belirterek, krizden dolayı büyük şirketler popüler turizm bölgelerindeki fiyatlarını mecburen düşüreceğini ve bunun da turistlerin çıkarına olduğunu söyledi.

