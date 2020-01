Ruslar, kayak sezonunda Erciyes'i tercih edecek

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes\'e bu sezon Rus turist beklediklerini söyledi. Cıngı, Erciyes\'in teknik kayak altyapısının yanı sıra Kayseri\'nin yaklaşık 6 bin yıllık kültür medeniyetinin bulunduğunu atırlatırken, \"Kapadokya Bölgesi\'nin de Erciyes ile entegre edilip bir paket oluşturulma ihtimali özellikle Rusya\'nın ilgisini çekti. İnşallah Kayseri-Moskova uçakları konularak direkt uçuşlarla Rusya\'dan misafirlerimiz Kayseri\'ye gelecek\" dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu dağın 70 yıldan bu yana kış sporları ve kayak faaliyetlerine sahne olduğunu söyledi. Cıngı, şöyle konuştu:

\"Daha önceki yıllarda Erciyes master planına kadar sürekli kışın yoğun kullanılır, yaz ayında da neredeyse kendi kaderine terkedilirdi. Erciyes\'te çok şükür 2011-12 yılından itibaren tabi kışları çok yoğun geçmesinin yanında yazları da çok farklı faaliyetler yürütülüyor. Dolayısıyla bizim açımızdan artık tek bir sezon yok. Artık 4 farklı sezon var. Bütün çalışmalarımızı dağdan 4 mevsim istifade etme yöntemi üzerinde yoğunlaştırdık. \'Erciyes\'in en baskın karakteri nedir?\' diye sorulursa burada kış sporları faaliyetlerinin yapılmış olmasıdır. Nitekim Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yapmış olduğu master planı çerçevesinde Erciyes\'i dünya klasmanında kış ve kar sporları merkezi haline getirmek için çok büyük yatırımlar yaptı. Erciyes\'in en yoğun zamanları kıştır. Buranın birçok yerli ve yabancı spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı dönemler oluyor. O açıdan yaz döneminde bizlerde kışa hazırlık bakımından gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Önceliğimiz insanlarımızın güvenliği olduğu için teleferiklerimizin her türlü bakımını yaptık. Erciyes\'in inşallah bu sezon herhangi bir sıkıntısı olmadan bütün vatandaşlarımıza teleferikle hizmet vermesi için gayret sarfettik. Bunun yanında tabi dağda çok farklı tabii hadiselere rastladığımız için toprak kayması, sel, kaya yuvarlanması gibi tabii süreçler pistlerimizde deformasyonlara sebep oluyor. O yüzden bu pistlerimizi tekrar elden geçirdik. Eğim sorunu olan bazı pistlerimizdeki o eğimleri gidermeye çalıştık. Suni karlama sistemlerimizdeki teknik aksaklıkları giderdik. Kayseri\'de şuanda teknik altyapı olarak Erciyes inşallah 2017-2018 kış sezonuna hazır vaziyette misafirlerimizi bekleyecek.\"

\'RUSYA\'DAN MİSAFİRLERİMİZ GELECEK\'

Kış mevsimine yönelik yönelik faaliyetler programladıklarını belirten Cıngı, uluslararası ve ulusal çapta karşılaşmaların yanı sıra marka ve eğlence işletmeleriyle Erciyes\'te insanları çekip, cazip kılacak faaliyetlerinde planlamasının yapıldığını söyledi. Cıngı, şöyle konuştu:

\"Geçen sezon çok iyi bir çıkış yakalayarak sezonumuzu yüzde 36\'lık bir artışla kapattık. Bunun yanında uluslararası tanıtım faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Bu yıl inşallah Rusya ile başlıyoruz. Rusya\'daki operatörlerle görüşmemiz oldu. Onları ilimize davet ettik. Kış turizmi uzmanları gelip Erciyes\'e tam not verdi. Erciyes\'in teknik kayak altyapısı hem de Kayseri\'nin yaklaşık 6 bin yıllık kültür medeniyeti olması ve bunun yanında dünyanın 8\'inci harikası diyebileceğimiz Kapadokya Bölgesi\'nin de Erciyes ile entegre edilip bir paket oluşturulma ihtimali özellikle Rusya camiasının ilgisini çekti. İnşallah bu sene itibariyle Kayseri-Moskova uçakları konularak direkt uçuşlar ile Rusya\'dan misafirlerimiz Kayseri\'ye gelecek. Bu bölgede yaklaşık 1 hafta geçirecekler. Bunun etkileri kısa zamanda inşallah şehrimizde de hissedilmeye başlanacak. Diğer ülkelerimiz için de çalışmalarımız devam edecek. Hem teknik altyapı faaliyetleri hem de Erciyes\'in dünyaya anlatılması, tanıtılması yaz boyunca yaptığımız ana faaaliyetlerin başında geliyor.\"

\'KAYAKÇI SAYIMIZI YÜZDE 25 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Cıngı, Erciyes\'e genellikle Aralık ayında kar yağdığını Ekim ayından itibaren başlayan kar yağışının faaliyetlerine pek bir yararı olmadığını vurgularken şunları ekledi:

\"Bu dönemdeki kar yağışı, vatandaşlara \'Kışa hazırlananın\' mesajıdır. Bizim için önemli olan kayak merkezlerimize 40-50 santim karın yağmasıdır. Bu da genel itibariyle Aralık ayı gibi yağar. Her sene farklılıklar arzedebiliyor. Zaman zaman tarihlerde değişiklikler olabiliyor. Geçen yıl Erciyes\'e yaklaşık 2 milyon insanımız 4 ay boyunca çeşitli zamanlarda geldi. Kayakçı sayısında önceki yıla oranla yüzde 36\'lık artış sağladık. 800 bin turnike dönüşü kaydettik. Önümüzdeki bu sezonda kayakçı sayımızı yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyoruz.\"



FOTOĞRAFLI