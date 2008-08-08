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Dünya

Ruslar Güney Osetya'ya girdi

Gürcistan'ın, ayrılıkçı Güney Osetya'ya operasyon düzenlemesinin ardından Rus tankları Güney Osetya'ya girdi. Gürcistan, 2 Rus uçağı düşürdükler

08 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan'ın, ayrılıkçı Güney Osetya'ya operasyon düzenlemesinin ardından Rus ordusu Güney Osetya'ya girdiği. Gürcistan, 2 Rus savaş uçağı düşürdüklerini açıkladı.

Rusya devlet televizyonu Rus tanklarının Güney Osetya'nın başkenti Şinvali'nin içine doğru ilerlediğini duyurdu. 150 Rus tankı ve zırhlıların Güney Osetya'ya girdiği Gürcistan tarafından doğrulandı. 

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Gerginlik nasıl tırmandı?

Güney Osetya sorununun tarihçesi için tıklayın

Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da çatışmalar sürerken, iki Rus savaş uçağı Gürcistan topraklarını bombaladı. Gürcistan hükümeti 3 saatlik ateşkes ilan etti.

Rusya'ya ait SU-24 bombardıman uçaklarının, Gürcistan'ın çatışmaların devam ettiği Güney Osetya bölgesindeki Kareli kentindeki polis merkezini bombaladığı belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Rus bombardıman uçaklarının Kareli kentindeki polis merkezini hedef aldığı ve buraya iki adet bomba bıraktığı ifade edildi. Polis binasının zarar gördüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir kayıp olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, iki Rus savaş uçağının Kareli, üçüncüsünün ise Gori yakınına bomba bıraktığını, Kareli'de siviller arasında yaralılar bulunduğunu söyledi.

3 saat ateşkes ilan etti

Gürcistan hükümeti, bugün TSİ 14.00'dan 17.00'a kadar ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Hükümetten yapılan açıklamada, ateşkes süresince bölgedeki ayrılıkçıların silah bırakarak teslim olmaları çağrısı yapıldı.

Silah bırakan ayrılıkçıların ayrıca af kapsamına alınacağı ve kendilerine güvenlik garantisi verileceği kaydedildi.

11 yerleşim birimi Gürcü kontrolünde

Gürcü birliklerin Güney Osetya'nın başkenti Tshinvali'nin çevresindeki 11 yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtiliyor.

Gürcistan Başbakanı Lado Gurgenidze, taraflar arasında dün ateşkes sağlandıktan birkaç saat sonra bölgedeki Gürcü köylerinin bombardımana tutulması üzerine askeri operasyona başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Bir Rus askeri öldü

Gürcistan'ın, kuşatma altındaki Güney Osetya başkenti Tshinvali'ye açtığı topçu ateşi sırasında 1 Rus barış gücü askeri ölürken, 2 asker de yaralandı. Saldırıda Rus karargahlarının zarar gördüğü açıklandı.

Saakaşvili: Rusya geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili Rusya'nın geniş çaplı saldırıya hazırlandığını açıkladı.

Putin: Gürcistan'ın saldırısı yanıtsız kalmayacak

Rusya Başbakanı Putin'de Gürcistan'ın saldırısının yanıtsız kalmayacağını söyledi. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, "saldırgan Gürcistan'ın Güney Osetya'daki eylemlerine Rusya'nın yanıt vereceği" uyarısında bulundu.

Putin, Pekin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Gürcistan liderliğinin Güney Osetya'da çok saldırgan eylemlere başvurduğunu, aralarında Rus barış gücü askerlerinin de bulunduğu kayıplar olduğunu" ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta yaptığı açıklamada, sınırlarındaki bir savaşa kayıtsız kalmayacaklarını belirtmişti.

Gürcistan'da sorunlu bölgeler

Bağımsızlıktan bu yana Gürcistan halkı iç savaş dönemleri ve merkezden kopan Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinden gelen bağımsızlık taleplerinden kaynaklanan şiddet olayları yaşadı.

Diplomatik girişimlerin son yıllarda göreli bir sükûnet sağlamış olmasına rağmen, Rusya ile yakın bağları olan her iki bölge için de gerginlikler varlığını sürdürüyor.

Rusya'nın her iki bölgede de 1990'ların başından itibaren barış gücü askerleri bulunuyor. Tiflis sık sık bu askerleri ayrılıkçıların safında yer almakla suçluyor.

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