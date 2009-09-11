Ruslar çözümü içki şişelerini küçültmekte buldu

Rusya Devlet Başkannı alkollü içecekler için yeni talimatlar verdi.
Alkol ve uyuşturucuya karşı ülke çapında savaş açan Rusya Devlet
Başkanı Dmitri Medvedev'den alkollü içeceklerle ilgili yeni talimatı
geldi. 5 litreye kadar üretilebilen alkollü içereceklerin paketleri
artık 330 mililitreyi geçemeyecek.
Kremlin Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Medvedev Rusya'da satılan
düşük alkollü içeceklerin ambalajının 330 mililitre sınırlandırılması
talimatını verdiği belirtildi. Soçi kentinde geçtiğimiz Ağustos ayında
yapılan istişare sonuçlarına atıfta bulunan Başkan Medvedev, hükümetten
alkollü ürünlerin yapılmasıyla ilgili teknik çalışmaların ve
uygulamaların hazırlanmasını istedi.
Mevcut uygulamaya göre Rusya'da alkollü içeceklerin ambalajları 100
mililitreden beş litreye kadar üretilebiliyor. Toplu tüketim yapılan
yerler için özel uygulama bulunuyor.
Ayık yaşam tarzı benimsenmeli
Ülkenin en büyük sorununun alkol olduğunu kaydeden Dmitri Medvedev,
Rusya'da alkol tüketiminin ulusal bir felaket olduğuna dikkat çekmişti.
Rusya Devlet Başkanı, bir Rus vatandaşının yılda ortalama 18 litre
alkol tükettiği yönündeki raporun kendisini şok ettiğini itiraf ederek,
"Halkımızın normal, sağlıklı ve ayık bir yaşam tarzını benimsemesi
gerekiyor. Ve yoksul bir ülkede alkolle mücadele zor bir çalışma."
demişti.