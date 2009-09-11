Ruslar çözümü içki şişelerini küçültmekte buldu

Rusya Devlet Başkannı alkollü içecekler için yeni talimatlar verdi.



Alkol ve uyuşturucuya karşı ülke çapında savaş açan Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'den alkollü içeceklerle ilgili yeni talimatı geldi. 5 litreye kadar üretilebilen alkollü içereceklerin paketleri artık 330 mililitreyi geçemeyecek.

Kremlin Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Medvedev Rusya'da satılan düşük alkollü içeceklerin ambalajının 330 mililitre sınırlandırılması talimatını verdiği belirtildi. Soçi kentinde geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan istişare sonuçlarına atıfta bulunan Başkan Medvedev, hükümetten alkollü ürünlerin yapılmasıyla ilgili teknik çalışmaların ve uygulamaların hazırlanmasını istedi.

Mevcut uygulamaya göre Rusya'da alkollü içeceklerin ambalajları 100 mililitreden beş litreye kadar üretilebiliyor. Toplu tüketim yapılan yerler için özel uygulama bulunuyor.



Ayık yaşam tarzı benimsenmeli



Ülkenin en büyük sorununun alkol olduğunu kaydeden Dmitri Medvedev, Rusya'da alkol tüketiminin ulusal bir felaket olduğuna dikkat çekmişti. Rusya Devlet Başkanı, bir Rus vatandaşının yılda ortalama 18 litre alkol tükettiği yönündeki raporun kendisini şok ettiğini itiraf ederek, "Halkımızın normal, sağlıklı ve ayık bir yaşam tarzını benimsemesi gerekiyor. Ve yoksul bir ülkede alkolle mücadele zor bir çalışma." demişti.