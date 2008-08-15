Ruslar basınında 'Erdoğan desteği' muamması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Moskova'ya gelerek, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüşmesini Rus basını, "Türkiye, Rusya'yı destekleyecek" yorumuyla duyurdu.



Oysa Erdoğan dün Moskova ziyaretinin ardından geçtiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Türkiye olarak Gürcistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve uluslararası hukuk ile BM Güvenlik Konseyi kararlarınca tanınan toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinden yana olduklarını söylemişti.



'Ankara, ABD politikasından rahatsız'



Rus "RBC Daily" gazetesinde ise bugün, "Türkiye Rusya'yı destekleyecek" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan'ın Kafkaslar'daki faaliyetlerinden dolayı Rusya'yı desteklediği yorumu yapıldı.



Ankara'nın Kafkaslar'da barış ve istikrar istediği belirtilen haberde, "Çünkü bu ülke enerji kaynaklarının büyük bölümünü Kafkaslar üzerinden alıyor. Bunun yanı sıra Ankara, bölgede istikrarı bozan ABD'nin politikasından da rahatsız" denildi.



Moskova ile yakınlaşmak önemli



Gazeteye demeç veren Moskova Stratejik Analiz ve Değerlendirme Merkezi Uzmanı Sergey Demidenko, "Türkiye, Kafkaslar'da ve Karadeniz bölgesinde istikrar taraftarı. Türkiye'ye doğal gaz ve petrolün büyük bölümü bu bölgeden gidiyor. Bundan dolayı Moskova ile yakınlaşmak Ankara için önemli" ifadesini kullandı.



Rus Komosomolskaya Pravda gazetesi de ziyaretle ilgili haberinde, "Türkiye'nin Rusya'yı desteklediğini" belirterek, bölgede sorunlar çıktığında iki komşu ülke olan Rusya ve Türkiye'nin yakınlaşmasının önemine değindi.

