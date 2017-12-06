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Ekonomi

Ruslar Antalya'da rekor kırdı

ATOR'un verilerine göre Rusya, yüzde 38.4 ile söz konusu dönemde Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke oldu

06 Aralık 2017 07:54

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Ocak-Kasım 2017 döneminde 4.2 milyon Rus turistin Antalya'da tatil yaptığını açıkladı.

'2018'de Rus turist sayısı yüzde 15 artabilir'

ATOR'un açıklamasına göre Ruslar, 2017 yılında yeni bir rekora imza attı. 2014 yılında 3 milyon 478 bin Rusya vatandaşının ziyaret ettiği Antalya'da bu rakamı ocak-Kasım 2017 döneminde 4.2 milyon ulaştı.

Antalya Havalimanı'na 3.7 milyon Rus turist iniş yaparken 500 bin Rus da Alanya Havalimanı'nı kullandı.

'Rusya, Almanya'yı ikiye katladı'

ATOR'un verilerine göre Rusya, yüzde 38.4 ile söz konusu dönemde Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke oldu.

Antalya'yı yüzde 16.8 ile Almanya, yüzde 7.4 ile Ukrayna izledi.

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