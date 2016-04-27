Ruslar Akkuyu Nükleer'in hisselerini satıyor

Rus devlet şirketi Rosatom'un Akkuyu nükleer santralı hisselerinin yüzde 49'una kadarını satacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Akkuyu Nükleer AŞ'den aldığı bilgiye göre, Rosatom hisseleri finansman sıkıntısı yaşadığı için satışa çıkardı.

Ajans, enerji uzmanlarının Akkuyu'nun yüzde 100 hissesinin Ruslara ait olduğunu, bu yüzden hisse devrinin normal karşılanması gerektiğini söylediklerini belirtti.



Satışın nedeni gerginlik mi?



Japon yatırım bankası Nomura Bank Gelişen Piyasalar Stratejisti Tim Ash ise, Rosatom'un kararında iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginliğin etkili olduğu görüşünde.

Ash, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda projenin zaten planlanan takvimin gerisinde kaldığını belirterek, "bütün bunlar muhtemelen Türkiye ile Rusya ilişkilerinde Suriye gibi konular yüzünden yaşanan güçlüklerle ilgili" ifadesini kullandı.

Tim Ash, Rosatom'un finansman sıkıntısı yaşadığına dair haberler olduğunu, ancak hisselerin satışa çıkarılacağı yolundaki açıklamanın muhtemelen Türkiye'de ''Erdoğan yönetimine verilen rahatsızlığı en üst düzeye çıkarmayı" amaçladığını belirtti.

Ash, "Kimsenin Ruslarla ortak olmak istemeyeceği ve hisseleri satın almayacağı varsayılıyor olabilir, ancak o zaman da Türkiye'ye petrol, gaz ve şimdi de nükleer enerjide tekrar Ruslara bağımlı olduğu sinyali gönderilecektir" dedi.

Strateji uzmanı, "Moskova'nın Erdoğan rejimine baskı yapmak istediği açık. Bunun nedeni Suriye konusundaki görüş ayrılıkları ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in batıya karşı verdiği bölgesel hegemonya mücadelesi" ifadesini kullandı.



Hisseleri Cengiz İnşaat alacak



Ajansların haberine göre, Rosatom'un satışa çıkardığı hisseleri, daha önce Akkuyu liman ihalesini kazanan Cengiz İnşaat'ın satın alması bekleniyor.

Reuters ajansı, konuyu yakından bilen bir kaynağa dayanarak, Cengiz İnşaat'ın bir süredir hisseleri satın almak için Rosatom ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan kaynak, satış için bir takvim belirlenmediğini ve şu anda yabancı yatırımcıların ilgi göstermediğini belirterek, kararın siyasi boyutu olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu'nun inşaat süreci devam ediyor.

Türkiye, 2010 yılında Rusya ile santralın yapılmasına ilişkin ilk anlaşmayı imzalamıştı.

Toplam 4800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin, en geç 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.

Ancak, Türkiye'nin geçen yıl Kasım ayında bir Rus uçağını düşürmesi ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik santralin geleceğinin de sorgulanmasına neden oluyor.