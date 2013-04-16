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Ekonomi

Ruslar, 18 ton Türk çileğini ülkeye sokmadı

Türk çileğinin sağlıksız olduğunu öne süren Rusaya, çileğin ülkeye girmesine onay vermedi

16 Nisan 2013 20:35


Rusya, Türkiye’den ihraç edilen 18 ton çileğin girişine sağlıksız olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi Basın Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, Ukrayna sınırındaki Bryansk Noviye Yurkoviçi sınır kapısında Türkiye'den gelen 18 ton çileği kontrol ettiklerini ve sağlıksız oldukları gerekçesi ile girişine izin vermediklerini açıkladı.

Alekseyenko, "Laboratuvar ortamında yapılan araştırmada çilekte tehlikeli haşaratlardan sayılan batı çiçeği güvesi tespit edildi. Bu nedenle ürünlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine karar verdik" dedi.

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