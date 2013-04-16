Ruslar, 18 ton Türk çileğini ülkeye sokmadı



Rusya, Türkiye’den ihraç edilen 18 ton çileğin girişine sağlıksız olduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi Basın Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, Ukrayna sınırındaki Bryansk Noviye Yurkoviçi sınır kapısında Türkiye'den gelen 18 ton çileği kontrol ettiklerini ve sağlıksız oldukları gerekçesi ile girişine izin vermediklerini açıkladı.

Alekseyenko, "Laboratuvar ortamında yapılan araştırmada çilekte tehlikeli haşaratlardan sayılan batı çiçeği güvesi tespit edildi. Bu nedenle ürünlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine karar verdik" dedi.