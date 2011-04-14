Ruşen Çakır: Basın Odası'ndan mesleki sebeplerle ayrıldım

T24- NTV Siyaset Danışmanı ve Vatan gazetesi yazarı Ruşen Çakır, NTV'de sunduğu Basın Odası programından neden ayrıldığını açıkladı. Çakır, "Tamamen kişisel, mesleki nedenlerden dolayı ayrıldım. Siyasi bir boyutu yok. Öyle olsa açık şekilde söylerim. Kimse endişe etmesin" dedi.

Ruşen Çakır, Basın Odası programından neden ayrıldığını anlattı.

NTV'de çarşamba akşamları yayınlanan ve Nuray Mert, Nazlı Ilıcak, Sedat Ergin’in katıldığı Basın Odası programını yöneten Ruşen Çakır, programdan neden ayrıldığıyla ilgili açıklama yaptı.

Çakır, tamamen kişisel nedenlerle ayrıldığını, programı artık kendisine fazla birşey vermediğini düşündüğü için bıraktığını söyledi.

Ruşen Çakır, Yazı İşleri programında şunları söyledi:

"Kişisel nedenlerle ayrıldığımı söyledim ama yetmedi bir yığın spekülasyonlar yapıldı. Yaklaşık bir aydır hatta daha fazla süredir Basın Odası'nı daha fazla yapmak istemediğim kararına vardım. Bunun siyasi hiçbir nedeni yok, tamamen kişisel, mesleki bir mesele. Ama kanal yönetimiyle konuşmamız biraz gecikti. Bunun sonucunda tamamen kişisel bir olay yaşandı. Programın artık bana fazla birşey vermediğini düşündüğüm için bıraktım ama program dün akşam devam etti. Burada zaten önemli olan kişiler değil; kurumlar ve programlar dolayısıyla NTV şahsi tasarrufları kendi içinde yapan bir kurum. Ben de böyle bir gazeteciyim. Siyasetle ilgili herhangi bir boyut yok. Eğer siyasi bir nedenle şu ya da bu nedenle mesleki hayatımda bir sorunla karşılaşırsam bunu da açık bir şekilde söylerim hiç kimse endişe etmesin, gizli kalmaz. Biz gazeteciliği böyle yapıyoruz diğer arkadaşlarımız da böyle yapıyorlar. Bir kısmının başında mağduriyetler de var.

Son bir not, bir duyuru yapmak istiyorum. Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile konuştum. Ahmet Şık'ın herkesten bir ricası var. Kitabı internetten indirenlerden kesinlikle para, telif istemiyor. O konuda yanlış anlamalar olmuş. Kitabı zaten taslak inşallah yazıp basarsa o zaman herkes parasıyla alıp okur. Kimse Ahmet Şık ya da yakınlarına para göndermeye kalkmasın diye bir ricası var. Benden rica etmiş."