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Ruşen Çakır: AKP-CHP koalisyonu ile yeni Anayasa fırsatı yakalanabilir

'Sürece bir şekilde HDP de dahil edilebilir'

12 Haziran 2015 13:28

Habertürk yazarı Ruşen Çakır, koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, “AKP-CHP koalisyonunu daha zor ama daha güçlü bir ihtimal olarak görüyorum” dedi. “Böylece CHP’nin sorunu Meclis çatısı altında çözme önerisi ön plana çıkabilir, bu yeni sürece bir şekilde HDP de dahil edilebilir” diyen Çakır, “Hatta bu işbirliğinden yeni bir Anayasa çıkarma fırsatı da yakalanabilir” ifadesini kullandı.

Çakır’ın Habertürk’te “AKP-MHP en kolayı gözüküyor ama...”  başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Erdoğan’ın kampanya öncesi çözüm sürecini askıya alıp Kürt siyasi hareketine karşı bir tutum takınması ve AKP’lilerin de bu çerçeve içinde kalmaları bir realite ancak AKP’ye en büyük darbeyi kendi Kürt oylarının HDP’ye kaymasının indirdiği de ortada. MHP ile koalisyon, AKP’nin Kürtleri ve dolayısıyla Kürt sorununu çözme şansını tamamen kaybetmesi anlamına gelebilir.

Bu nedenle AKP-CHP koalisyonunu daha zor ama daha güçlü bir ihtimal olarak görüyorum. Böylece CHP’nin sorunu Meclis çatısı altında çözme önerisi ön plana çıkabilir, bu yeni sürece bir şekilde HDP de dahil edilebilir. Hatta bu işbirliğinden yeni bir Anayasa çıkarma fırsatı da yakalanabilir. Erdoğan da bu türden gelişmeleri kolaylaştırırsa AKP Kürtlerin gönlünü ve zihnini yeniden kazanma noktasında bir şansa belki sahip olabilir.

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