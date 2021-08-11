Rus YouTuber, "teröristler ve radikaller" listesine eklendi

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Rusya, 2002 Moskova Tiyatrosu rehine krizi ile alay eden bir şarkı söylediği için yargılanacak olan ünlü YouTuber ve komedyen Yuri Kovanki'yi duruşmalar başlamadan önce "teröristler ve radikaller listesi"ne ekledi.

YouTube'da 4 milyondan fazla abonesi olan Kovanski, şarkıyı söylediği bir performansın sızmasının ardından St. Petersburg'da gözaltına alınmıştı.

Moscow Times'ın aktardığına göre Kovanski'nin ismi finans denetleme kurumu Rosfinmonitoring'in terörle bağlantılı isimler listesinde görüldü.

Bu karar, yetkililerin Kovanski'ye bankaların kredi kartı ve kredi vermesini engelleyebilmesi anlamına geliyor.

Kovanski, "terörü meşrulaştırma" suçundan suçlu bulunursa 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.