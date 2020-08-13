Rus YouTuber, devlet sırlarını çaldığı suçlamasıyla gözaltına alındı

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Çok takipçili bir Rus YouTuber, geçen hafta terk edilmiş binaları gezdikten sonra devlet sırrı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

YouTube'da 800 bin abonesi bulunan Andrey Piz, sıklıkla terk edilmiş fabrika ve sığınakları geziyordu.

Moscow Times'ın aktardığına göre Piz, devlet sırlarını çalmaktan suçlu bulunursa 8 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Moskova'da mahkeme, Piz'in 6 Ağustos'ta gözaltına alındığını ve ekim ayında görülecek duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.

Yerel basına göre Piz'e daha önce Rusya'nın nükleer erken uyarı sisteminde kullandığı bir radar istasyonuna izinsiz girdiği için bu suçlamalar yöneltildi.