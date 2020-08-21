"Rus yetkililer, muhalif lider Navalni'nin tedavi için Almanya'ya gönderilmesini engelliyor"

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Dün içtiği çaya katılan bir madde tarafından zehirlendiğine inanılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin müttefikleri, Rus yetkilileri Navalni'nin tedavi için Almanya'ya gönderilmesini önlemekle suçladı.

Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Sibirya'da kaldırıldığı hastanenin tedavi için yeterli olmadığını söyledi. Bu sebeple muhalefet mensupları Navalni'nin tedavi görmek üzere Avrupa'ya gönderilmesini istiyordu.

Navalni'nin eşi Yulia ve sözcüsü Kira Yarmiş, "Navalni'ye koyulan seyahat yasağıyla doktorlar ve buna yetki veren sahtekar otoriteler onun canına kast ediyor" dedi. Yarmiş, "Bu kararı tabii ki doktorlar değil, Kremlin verdi" değerlendirmesinde bulundu.

Doktorlar, mevcut durumda Navalni'nin başka bir yere taşınmasının riskli olduğunu savunmuştu. Kremlin de konuyla ilgili açıklamada Navalni'nin seyahat edip edemeyeceği kararını doktorların vereceğini ifade etmişti.

Doktorlar Navalni'nin durumunun hâlâ kritik olduğunu ifade etti.

Reuters: Hasteneye Alman doktorlar gönderildi

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Navalni'nin tedavi gördüğü hastaneye bir grup Alman doktorun gittiğini söyledi.