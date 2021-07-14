Rus yetkililer, Leonardo DiCaprio'nun orman yangınlarına karşı yardım teklifine "nyet" dedi

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en büyük ve en soğuk bölgesi Sibirya'daki yetkililer, ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun orman yangınlarıyla ilgili yardım yapma teklifini reddetti.

Sakha Cumhuriyeti'nde bu sene şu ana kadar Letonya boyutunda orman yok oldu. Katar büyüklüğünde bir bölge ise yanmaya devam ediyor. Bölgede iki hafta önce olağanüstü hal ilan edildi.

Aktivist Roza Duyaçkovskaya, DiCaprio'nun Instagram hesabına yönelik, orman yangınları ile mücadeleye destek verilmesi için bir hashtag kampanyası başlattı.

Aktiviste yanıt veren ünlü oyuncu, "Seni duydum ve menejerlerim durumla ilgilenecek. Yetkililerle nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için konuşacağız" yazdı.

Üst düzey yetkililer, Rusya'nın bu konuda yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi. Sakha'nın çevre bakan yardımcısı, "Küresel yıldızların durumu takip ediyor olmasından tabii ki memnunum. Ancak bizim kuvvetlerimiz cumhuriyetimizdeki yangını söndürmeye devam ediyor ve durum kontrol altında" dedi.