Rus yanlısı ayrılıkçılar 7 kasabayı aldı

Ukrayna'da, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Rusya silahlı güçlerinin Donetsk bölgesinin güney doğusunda bulunan Novoazovsk civarında 7 kasabayı kontrol altına aldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Rusya Federasyonu topraklarından ağır topçu atışlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, topçu ateşinin Rusya silahlı kuvvetlerine ait insansız hava araçları ile yönlendirildiği ileri sürüldü.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Basın Sözcüsü Andrey Lysenko, son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna terörle mücadele operasyonu güçleri arasında 14 şehirde 34 çatışma yaşandığını, çatışmalarda 13 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

Andrey Lysenko, 2 gün önce Donetsk bölgesinde tutuklanan Rusya silahlı kuvvetleri çıkarma güçlerine bağlı 10 askerin Kiev'e getirilerek cezaevine konulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı haberi doğrulamış, Ukrayna sınırını 'yanlışlıkla' geçtiği belirtilen bir grup askerinin Ukrayna birliklerine teslim olduğu açıklamıştı.