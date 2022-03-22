Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de konut talebinde artış; Antalya zirvede

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet’in açıkladığı verilere göre, Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de konut talebi artıyor. Açıklanan verilere göre, Rusya kaynaklı Türkiye içindeki satılık konut aramaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51; Ukrayna kaynaklı aramalar ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 arttı. Bu kapsamda en çok aranan şehir ise Antalya oldu.

Emlakjet, aylık 60 milyona ulaşan sayfa görüntüleme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda Rus ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’den konut alımı ve konut aramaya yönelik artan ilgisini inceledi. Buna göre savaştan kaçan Ruslar ve Ukraynalıların konut aramaları geçen yıla göre önemli ölçüde arttı ve en çok konut araması yapılan şehir Antalya oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022 şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarken, Rusya’dan Türkiye’de konut alanlar yüzde 96, Ukrayna’dan Türkiye’de konut arayanlar yüzde 85 arttı.

Yabancıya konut satışı yüzde 55 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancıya konut satışları son iki yılın en yüksek rakamına ulaşırken, Rusya vatandaşları arasında Türkiye'de ev alanlar 259’dan 509’a çıkarak yaklaşık geçen yıla göre 2 kat arttı. Ukrayna vatandaşları arasından konut alanlarsa şubatta 111’e ulaşarak geçen yıla göre yüzde 85 arttı.

Ruslar ve Ukraynalıların ilk tercihi Antalya

Emlakjet.com verilerine göre Ruslar ve Ukraynalıların Türkiye’deki konut aramalarında Antalya ili öne çıkıyor. Konut aramalarında Antalya’nın payı Ruslar arasında tüm aramalar içinde yüzde 31, Ukraynalılar arasında tüm aramalar içinde yüzde 32 oldu. Hem Rusya hem Ukrayna kaynaklı aramalarda Antalya ili birinci olurken, Antalya’yı takiben Rusya için en çok konut aranan iller İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa oldu. Ukrayna için ise Antalya’yı takiben en çok konut aranan iller İstanbul, Mersin, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

Ruslar'dan Beylikdüzü'ne de ilgi

Açıklanan verilere göre, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de arama yaptıkları konut aramalarının yüzde 7’si, Ukraynalıların ise yüzde 16’sı Alanya ilçesinde bulunuyor. En çok arama yapılan ilçelerde Ruslar için listede Alanya ilçesini; İstanbul Beylikdüzü, Antalya Konyaaltı, Antalya Manavgat ve Antalya Muratpaşa takip etti. Ukraynalıların en çok konut aradığı ilçelerse Alanya’nın ardından; Antalya Konyaaltı, Ankara Mamak, Antalya Finike ve Manisa Alaşehir oldu.

Savaşların tüm insanlık için kötü olduğunu ve bu nedenle son yıllarda dünyada yoğun göç hareketlerine neden olduğunu belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, son olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların, bölgede Ukrayna’dan çok daha yoğun olmak üzere her iki ülkeden de göç dalgasına neden olduğunu vurguladı. Bu tür hareketlerin gayrimenkul pazarına da çeşitli etkilerinin olduğunu ifade eden Tolga İdikat, “TÜİK satış verilerine ve emlakjet.com konut arama verilerine baktığımızda son dönemdeki savaş koşullarının Rus ve Ukraynalı vatandaşlarının yanı sıra bu bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de konut aramaya yönlendirdiğini düşünüyoruz. Konut satışlarının bir yılda iki kata yaklaşan artışlarını, konut aramalarında gördüğümüz Rusya için yüzde 51 Ukrayna için yüzde 63 yıllık artış trendi destekliyor. Özellikle Antalya’ya yönelik yoğun ilgi önümüzdeki dönemde, bu şehrimizde gayrimenkul talebinin daha da hareketlenmesi ve dolayısıyla satılık ve kiralık konut fiyatlarının beklenenin üzerinde yükselmesi söz konusu" dedi. (DHA)























