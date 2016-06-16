Rus ve İngiliz holiganlar yine birbirine girdi; 16 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rus-İngiliz kavgasından sonra dün gece de Lille şehrinde iki takımın taraftarları birbirine girdi. Lille garı çevresinde başlayan olaylar gece boyunca sürdü. 16 kişinin yaralandığı olaylarda 36 taraftar da gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, İngiliz holiganların Fransız emniyet güçleriyle başlattıkları olaylar, Rus seyircilerinde Lille'e gelmesiyle gece boyunca devam etti.



Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden olaylarda Fransız İçişleri bakanlığını takviye olarak gönderdiği 4000 polis müdahale etti .



Lille'de dün gece yaşanan olaylar da 16 kişinin hastanelik olması ve 36 taraftarda gözaltına alındı.

