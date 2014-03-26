Rus ve Amerikalı şirketler Kürt petrolünü birlikte çıkaracak

ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil, Rus enerji şirketi OAO Rosneft'i Irak'ın Kürdistan bölgesinde petrol ve doğalgaz araması yapmak için bölgede birlikte çalışmak üzere ikna etmeye çalışıyor.

ABD ve Rusya ilişkileri, özellikle Ukrayna ve Kırım’da yaşanan krizle birlikte soğuk savaşın bitiminden bu yana en asgari düzeyde seyrediyor olsa da, iki ülkenin petrol devleri, Irak Kürdistanı petrolleri için işbirliği yolları arıyor.

Bloomberg’ün haberine göre Amerikan petrol devi Exxon Mobil ile Rus muadili OAO Rosneft Irak’ın kuzeyindeki Federe Kürdistan bölgesinin petrollerinin çıkarılması konusunda işbirliği yapmak üzere görüşmeler yapıyor. İki şirket arasındaki işbirliği görüşmeleri büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünden isimlerini vermek istemeyen bazı yetkililere göre, bir anlaşma kesin olmamakla birlikte Rus Rosneft, ABD’li Exxon Mobil’in teklifini ciddi olarak değerlendiriyor.

İki şirket hâlihazırda Kuzey Buz Denizi’nde araştırma, Rusya’da petrol yataklarının testi ve Texas’ta ham petrol çıkarılması gibi işlerde birlikte çalışıyorlar. Ukrayna’da yaşanan krizin ardından Rusların çoğunlukta olduğu Kırım’ın bu ülkeden ayrılarak Rusya’ya katılması, AB ve ABD’nin Rusya’ya ve Rus şirketlerine yönelik ciddi yaptırımlara gitmesine neden olsa da, bu yaptırımların henüz iki şirketin ortak çalışmalarına bir etkisi olmadı.

Alfa Bank’tan petrol ve gaz analisti Alexander Kornilov’un yorumuna göre Exxon, Rosneft’in pek çok projede büyük ve önemli bir ortağı.

Exxon-Rosneft girişiminin Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Albers’in 5 Mart tarihli açıklamasına göre, iki şirket, bu yıl Rusya’nın Pasifik kıyısındaki Sakhalin Adası’ndan petrol çıkarmaya başlayacak. Şirketler Rusya’nın kuzeyindeki “Kara Denizi”nde de bir kuyu planlıyorlar.

Rosneft’in basın servisi, Exxon’un Rusya temsilciği ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.