Rus ve ABD bayrakları PYD'nin bulunduğu Menbiç'te

Türkiye’nin El Bab'ın ardından Menbiç’in TSK destekli ÖSO’nun yeni hedefi olacağını açıklamasının ardından ilçede asılan bayraklar dikkat çekti. YPG’liler bölgedeki direklere Rusya ve Esad bayrakları astı. Menbiç çevresinde de ABD zırhlıları Amerikan bayraklarıyla devriye gezmeye başladı.

Habertürk'ün haberine göre, YPG’ye bağlı olduğu tahmin edilen pekçok hesaptan paylaşılan fotoğraflarda Menbiç’in bazı bölgelerinde artık Rusya bayraklarının direklere asıldığı görülüyor.

YPG asıyor

Bir Rusya bayrağı bizzat SDG’ye bağlı YPG’lilerin de içinde olduğu Menbiç Askeri Meclisi’nin militanları tarafından direğe asılıyor. Öte yandan ilçeye insani yardım amacıyla gönderilen askeri kamyonlara Rusya ve Suriye rejiminin bayraklarının asılması da ilçenin uluslararası bir güç savaşının sahnesi olmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

ABD devriye geziyor

İlçeden geçilen bazı fotoğraflardaysa Amerikan zırhlı birlikleri görülüyor. Özel Kuvvetler’e bağlı askerler üzerine Amerikan bayrağı çekilmiş ağır silahlarla donatılmış zırhlı araçlarla ilçe sınırına kurulduğu anlaşılan bir kontrol noktasından geçiyor.

"Esad'ın olacak" demişlerdi

Menbiç’in etrafındaki bazı köylere de Suriye’deki Beşar Esad rejimini temsil eden bayrakların asıldığı biliniyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı önceki gün Menbiç’in Esad rejimine devredileceğini açıklamıştı.

IŞİD'i vuran roketler

Kilis ’in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Suriye kenti Çobanbey’den hafta içi Türk askeri konvoyunun fotoğraflarını geçen Reuters haber ajansı, bu kez sınırın Türkiye tarafından fırlatılan roketleri görüntüledi. Foto muhabiri Halil Ashavi, ateşlenen roketleri Çobanbey’den kadrajına aldı. Arkasında büyük bir beyaz duman bırakan roketlerin Suriye tarafına doğru gittiği görülüyor.

ABD: Anlaşmadan haberimiz yok

ABD Savunma Bakanlığı dün, DSG ile Rusya arasında yapılan Menbiç’in Esad rejimine devrine ilişkin anlaşmanın bir parçası olmadığını duyurdu. Açıklamada, “Anlaşma hakkında bilgilendirilmedik, anlaşmanın bir parçası değiliz. ABD tarafından desteklenen DSG de bizi haberdar etmedi” denildi.

ABD'li komutandan uyarı

IŞİD'e karşı yürütülen 'Doğal Kararlılık Operasyonu'nun Birleşik-Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki faaliyetleri ve Rakka operasyonu hakkında konuştu. Townsend, "TSK, koalisyonun Rakka için çalışmalarını engellememeye dikkat etmeli” dedi.

Menbiç askeri meclisi nedir?

Rus bayrağıyla yan yana bayrağı bulunan “Menbiç Askeri Meclisi” 21 Nisan 2016’da kurulmuştu. Menbic, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) desteğiyle Menbiç Askeri Meclisi yaklaşık 70 gün süren çatışmalardan sonra IŞİD'den alınmıştı. Menbiç Askeri Meclisi, Şems el Şems-Fırat Tugayları İttifakı- Fırat Şehitleri Taburları Birliği ve Menbiç Türkmenleri Taburu’ndan oluşuyor. Meclis’in ana hedefinin köyleri IŞİD'den korumak olduğu belirtiliyor.

HDP'den Şengal tepkisi

Diyarbakır’da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), yöneticilerinin katıldığı ortak basın toplantısında Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye ziyareti ardından peşmergeler ile PKK’lı gruplar arasında çatışmaların çıktığına dikkat çekildi. Ortak açıklamayı okuyan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, peşmergelerin Şengal’den derhal çekilmesi gerektiğini savundu.