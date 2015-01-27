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Dünya

Rus Vali, Türkiye'ye gezisi dönüşünde alkolü yasakladı

Rusya'nın Penza bölgesi Valisi, Türkiye gezisinin ardından resmi davetlerle ilgili ilginç bir karar aldı

27 Ocak 2015 20:50

Rusya'nın Penza bölgesi valisi Viktor Vasili Boçkarov, Türkiye'ye yaptığı gezinin ardından, resmi kokteyllerde alkollü içkiyi yasakladı.

turkrus.com'un haberine göre, Boçkarov, "Türkiye'den döndüm. Orada davetlerde alkol verilmediğini gördüm. Nereye gittiysek çay ya da su içtik. Türkler ne şarap ne de sert alkollü içki veriyor. Onlar ayık millet. Bu yüzden doğum oranları da ekonomileri de iyi durumda. Biz de her resepsiyonda masada kesinlikle alkollü içki oluyor" diye dert yandı.    

Vali Boçkarov yasak kararıyla artık devlet bütçesinden alkollü içki almaya gerek kalmayacağını ve tasarruf edileceğini vurguladı.

 

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