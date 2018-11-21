Rus uzmanlar: Putin-Erdoğan zirvesi Rus-Türk ilişkilerini olumlu etkiledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle yapılan törende İstanbul’da bir araya gelmesinin Rusya ve Türkiye’nin çıkarlarını olumlu etkilediğini belirtti.

Moskova’da düzenlenen “Rusya-Türkiye: Liderlerin İstanbul’da buluşması” konulu toplantıda Karadeniz Hazar Bölgesi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Viktor Nadein Rayevskiy, TürkAkım’ın zamanlama olarak çok doğru bir dönemde yapıldığını ve Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin bu hattan yararlanmak istediğini söyledi.

Rayevskiy, Türkiye’nin transit ülke olarak güvenirliği olan bir ülke olduğunu ve bu projenin Türkiye’nin çıkarlarını olumlu etkilediği gibi Rus-Türk ilişkilerini de olumlu etkilediğini de belirtti.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Gazetecilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Nigar Masumova, Rusya ve Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası seviyede büyük oyuncular olduğunu söyledi ve ekledi, “Rusya, gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 6’ncı büyük ekonomisi. Türkiye ise 13’üncü ülkesi. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ekonomik bileşenler ikili ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip. İki ülke politik konularda ortak zemin bulmayı da başarıyor.”

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Grigoriy Lukyanov, Putin ve Erdoğan’ın İstanbul’da buluşmasını “iki ülkenin jeopolitik çizgi boyunca süren etkileşimini sürdürme ve artırmaya hazır olduğunun göstergesi” olarak nitelendirdi.

Lukyanov, Rusya ve Türkiye arasındaki başarılı etkileşimin en açık örneklerinden birinin Suriye meselesinde oluşturulan Astana formatı olduğunu da belirtti.