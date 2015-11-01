Rus uzmanlar Mısır'a düşen uçağın enkazını inceliyor



217 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçağın Sina Yarımadası'na düşmesinin ardından Rusya'da bugün ulusal yas ilan edildi. Televizyon ve radyo kanalları bütün eğlence programlarını iptal etti. Ortodoks Kilisesi, camiler ve sinagoglar kurbanlar anısına dini törenler düzenleneceğini açıkladı.

St. Petersburg'a gitmek üzere Şarm El Şeyh'ten havalanan uçağın, kalkıştan 23 dakika sonra radar görüntülerinden kaybolduğu kaydediliyor. Yolcuların büyük çoğunluğu Rusya vatandaşıydı. 3 yolcunun ise Ukraynalı olduğu belirtiliyor. AFP'nin haberine göre Mısırlı yetkililer şimdiye dek 163 yolcunun cesedine ulaştı. Uçağın düştüğü noktaya 8 km. uzaklıkta bir çocuk cesedine ulaşılmasının ardından yetkililer arama çalışmalarını 15 km.'ye genişletti.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşurma sürüyor. Uzmanlar uçağın kara kutusunu bularak inceleme başlattı. Kara kutunun kazada az zarar gördüğü belirtiliyor. Bunun yanı sıra Airbus A321 tipi uçağın pilotunun uçağın motoru ile ilgili bir sorun olduğundan yakındığı iddia ediliyor. Rus medyası bu nedenle Rus uzmanların bu konuda incelemeler yürüttüğünü yazdı.

Rus Afet İşleri Bakanlığı, uçağın inmeyi planladığı St. Petersburg Havalimanı'nda bir kriz masası oluşturdu. Kazada ölenlerin yakınlarından oluşan 100 kişinin havalimanı yakınlarındaki bir otele yerleştirildikleri açıklandı. Otelde çok sayıda psikolog ve doktor görev yapıyor.

Rusya Afet İşleri Bakanı Vladimir Puçkov, Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov ve Uçuş Denetleme Dairesi Başkanı Aleksander Neradko bir uzmanlar grubu ile birlikte Mısır'a gitti. Yetkililer hem kaza ile ilgili olarak Mısırlı yetkililerden bilgi alıyor, hem de ölenlerin naaşının Rusya'ya gönderilmesini koordine ediyor. Yolcuların naaşlarının en geç yarın Rusya'ya gönderilmesi planlanıyor.

Teknik arızadan şüpheleniliyor

Mısırlı yetkililer uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor. Radikal IŞİD örgütü uçağı kendisininin düşürdüğünü iddia etmişti. Mısırlı yetkililer ise terör saldırısı iddialarını reddetti. Rus yetkililer de uçağın IŞİD tarafından vurularak düşüldüğü iddiasına ihtimal vermiyor. Rus askeri uzmanı Igor Korotoçenko, yaklaşık 10 bin metre yükseklikteki uçağı vurmak için IŞİD'in gerekli askeri donanıma sahip olmadığını vurguladı.

Lufthansa ve Air France, buna rağmen uçağın düşüş nedeni açıklanıncaya kadar Sina Yarımadası üzerinden uçmayacaklarını duyurdular. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claudei Juncker ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk, 'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve lider, kaza nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.