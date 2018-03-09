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Rus uzmanlar da denedi; Büyükelçi Karlov'un katilinin cep telefonu şifresi kırılamadı

Andrey Karlov suikastını soruşturan Rus heyette yer alan uzmanlar, tüm uğraşlarına rağmen telefonu açamadı

09 Mart 2018 01:08

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturma kapsamında, suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş’ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara’ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firmanın yetkililerinin nisan ayında Ankara’ya gelecekleri bildirildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikastın faili Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş polis tarafından öldürülmüştü.

Cinayetle bağlantılı kişi ya da örgütleri ortaya çıkarmak üzere Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede ilk aşamada kayda değer bir ize rastlanmamış ve mesajların özel bir programla silindiği anlaşılmıştı.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan ve eski bir BTK çalışanının da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. 

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