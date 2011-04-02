-RUS UZMANDAN ÜRPERTEN AÇIKLAMA WASHINGTON (A.A) - 02.04.2011 - Rus atom enerjisi uzmanı, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralindeki felaketin 1986'da Ukrayna'daki Çernobil faciasından çok daha kötü olduğunu söyledi. 1986'daki felaketten sonra ülkesindeki nükleer karşıtlarına katılan Natalia Mironova, ''Çernobil bir kirli bombanın patlaması gibiydi. Yeni kirli bomba Fukuşima'dır ve insani ve ekonomik bakımdan çok daha pahalıya mal olacaktır'' ifadesini kullandı. Termodinamik mühendisi olan Mironova, ''Çernobil yedinci seviyedeydi ve aslında sadece tek bir reaktörü arızalanmıştı ve felaket sadece iki hafta sürmüştü. Şu anda üçüncü haftadayız ve dört reaktör çok tehlikeli durumda bulunuyor'' karşılaştırmasında bulundu.