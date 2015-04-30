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Dünya

Rus uzay gemisi kontrolden çıktı, dünyaya düşecek

Geminin parçalarının nereye düşeceği belli değil

30 Nisan 2015 10:02

Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan bir Rus uzay aracının kontrolden çıktığı ve dünyaya düşeceği açıklandı.

İnsansız kargo gemisi, Salı günü Kazakistan'dan fırlatıldı. Ancak bir süre sonra gemiyle bağlantı kesildi.

Rus Uzay Dairesi Roskosmos, kendi ekseni etrafında kontrolsüz bir şekilde hızla dönen Progress M-27M adlı geminin Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenemeyeceğini ve dünyanın atmosferine girerken parçalanacağını açıkladı.

İstasyona yaklaşık 2.5 ton malzeme taşıyan uzay aracının kontrolden çıktıktan sonra planlanandan bir üst yörüngede dolanmaya başladığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bir yıl kalan astronotlar Scott Kelly ve Mihail Kornienko, Associated Press ajansına, "komuta merkezindeki görevlilerin, Progress'in tekrar kotrol altına alınmasından umudu kestiklerini" söyledi.

Rus Interfax ajansı, Progress'in 7-11 Mayıs tarihleri arasında yeniden atmosfere girececeğini duyurdu.

Yine Progress adlı başka bir gemi dahil bir dizi kapsül daha önce dünyanın atmosferine girerken yanıp parçalanmıştı. Bu kapsüller insanlar için bir tehlike yaratmamıştı.

 

'Nereye düşeceği belli değil'

 

Washington'dan Rus uzay programı uzmanı Cathleen Lewis geminin parçalarının nereye düşeceğinin henüz bilinmediğini ancak kentsel alanlara düşmesinin çok zayıf ihtimal olduğunu söyledi.

Lewis, "Dünya yüzeyinin üçte ikisi sularla kaplı. Geminin parçalarının birine çarpması ihtimali çok çok az" dedi.

Progress, dünyadan 420 kilometre yukarıda yörüngede dolanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun altı kişilik mürettebatına, yiyecek, su, yakıt, oksijen ve giysi götürüyordu.

Progress'in girişiminin başarısız olmasına rağmen astronotların 19 Haziran'daki yeni sefere yetecek kadar malzemeleri olduğu belirtiliyor.

Rus yetkililer, uzay aracının değerinin 50.7 milyon dolar olduğunu söyledi

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