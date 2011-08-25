Rus uzay gemisi infilak etti

T24 - Rus Uzay Dairesi, Progress M-12M adlı geminin yörüngeye yerleştirilemediğini ve düştüğünü açıkladı.



Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği insansız uzay gemisi infilak etti. Geminin enkazının Rusya'ya bağlı Altay cumhuriyeti topraklarına düştüğü haber veriliyor.



Geminin düşüşü sırasında büyük bir patlama sesi duyulduğu ve evlerin camlarının kırıldığı belirtildi. Ancak ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.



Gemi, ISS'teki astronotlara 3 ton malzeme götürüyordu. Amerikan uzay mekiğinin devre dışı bırakılmasından sonra, istasyona malzeme nakli bu tür robot araçlarla yapılacak. Ancak Uzay İstasyonu'nda henüz malzeme sıkıntısı olmadığı için Progress'in fırlatma roketi Soyuz U ile ilgili kaygılar öne çıkıyor.



Çarşamba günkü başarısızlığın nedeni tespit edilemedikçe 22 Eylül'de istasyona yapılacak insanlı uçuşa izin verilmeyebileceği belirtiliyor. Bu durumda, eve dönüş hazırlığı yapan astronatlar bir süre daha istasyonda beklemek zorunda kalacak.



İstasyonda altı astronot bulunuyor. Progress, Uluslararası Uzay İstasyonu'na şimdiye kadarki 44'üncü malzeme teslimatını gerçekleştirecekti.



Gemi, Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden fırlatılmıştı. Ancak Soyuz roketinin üçüncü ve son fırlatma aşaması motorlarının erken kapandığı anlaşılıyor.





