Rus uzay aracının motoru aniden ateşlendi, Uluslararası Uzay İstasyonu yerinden oynadı

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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), kendisine yanaşmış Rus uzay aracının motorunun test için ateşlenmesi sonrasında kısa süre normal pozisyonundan çıktı.

Rusya uzay ajansı Roscosmos, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada mürettebat ve istasyonun hiçbir noktada tehlikede olmadığını ifade etti. Benzer bir olay 30 Temmuz'da, Rus laboratuvar modülü Nauka'nın motorlarının kasıtsız bir şekilde ateşlenmesinin ardından ISS'in kısa süreliğine destabilize olmasıyla yaşanmıştı.

Olay, cuma günü kozmonot Oleg Novitski Soyuz MS-18 uzay aracının motorlarını denerken yaşandı. Nisan'dan bu yana ISS'de bulunan Soyuz MS-18, pazar günü dünyaya üç kişiyi geri götürecek.

NASA sözcüsü, test sona ererken motorlardan birinin beklenmeyen bir şekilde ateşlenmesiyle ISS'in yörüngedeki pozisyonunun kısa süre bozulduğunu ifade etti.

Interfax'ın aktardığına göre kaza sırasında Rusya görev kontrolü, kozmonota, ''Oleg sakin ol. İstasyon 57 derece hareket etti. Ciddi bir sorun yok'' dedi.

Roscosmos, Moskova'daki uzmanların müdahalesi ile ISS'in kısa sürede normal pozisyonuna döndürüldüğünü ifade etti.