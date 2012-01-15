-Rus uzay aracı Pasifik'e düştü MOSKOVA (A.A) - 15.01.2012 - Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'ın uydusu Phobos'a gönderdiği, ancak motorları çalışmadığı için Dünya'nın yörüngesinden ayrılamayan uzay aracının parçaları, Pasifik Okyanusu'na düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Phobos-Grunt'un parçalarının, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Wellington Adası'nın 1250 kilometre batısına düştüğü bildirildi. 13,5 tonluk uzay aracının parçaları, Dünya'ya düşen en ağır ve en toksik uzay çöpü oldu. Uzmanlar, uzay aracının gövdesinin ve toksik füze yakıtının atmosfere girdikten sonra tamamen yandığını, bu nedenle Dünya'ya düşmesinin herhangi bir çevre ya da sağlık riskine neden olmayacağını açıkladı. Mars'a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos'tan alacağı toprak örneklerini Dünya'ya getirmesi için 9 Kasım'da fırlatılan Phobos-Grunt, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Dünya'nın yörüngesinde takılıp kalmıştı. 170 milyon dolarlık Phobos-Grunt, Rusya'nın en pahalı ve en iddialı uzay projelerinden biriydi.