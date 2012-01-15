T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus uzay aracı Pasifik'e düştü

Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'ın uydusu Phobos'a gönderdiği, ancak motorları çalışmadığı için Dünya'nın...

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'ın uydusu Phobos'a gönderdiği, ancak motorları çalışmadığı için Dünya'nın yörüngesinden ayrılamayan uzay aracının parçaları, Pasifik Okyanusu'na düştü. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Phobos-Grunt'un parçalarının, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Wellington Adası'nın 1250 kilometre batısına düştüğü bildirildi.

13,5 tonluk uzay aracının parçaları, Dünya'ya düşen en ağır ve en toksik uzay çöpü oldu.

Uzmanlar, uzay aracının gövdesinin ve toksik füze yakıtının atmosfere girdikten sonra tamamen yandığını, bu nedenle Dünya'ya düşmesinin herhangi bir çevre ya da sağlık riskine neden olmayacağını açıkladı.  

Mars'a 6 bin kilometre mesafede yörüngede bulunan Phobos'tan alacağı toprak örneklerini Dünya'ya getirmesi için 9 Kasım'da fırlatılan Phobos-Grunt, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Dünya'nın yörüngesinde takılıp kalmıştı.

170 milyon dolarlık Phobos-Grunt, Rusya'nın en pahalı ve en iddialı uzay projelerinden biriydi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24