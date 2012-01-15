-Rus uzay aracı Arjantin'e düşebilir MOSKOVA (A.A) - 15.01.2012 - Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'ın uydusu Phobos'a gönderdiği ancak motorlarını çalıştıramadığı için Dünya'nın yörüngesinden ayrılamayan ve bugün atmosfere girmesi beklenen uzay aracının parçalarının Arjantin'e düşebileceği bildirildi. Interfax ajansı, Rus uzay sektöründen bir yetkilinin, son verilere göre Phobos-Grunt'un TSİ 19.52'de Arjantin'in Rosario kentinin 120 km batısında Dünya'ya düşeceğinin öngörüldüğünü söylediğini duyurdu. Aynı kaynak, buna karşın uzmanların TSİ 19.00'dan önce kesin bir tahmin yapamayacaklarını kaydederken, bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Rosario, başkent Buenos Aires'in 500 km kuzeybatısında bulunuyor. Rus uzay sektöründen bir başka yetkili de daha önce yaptığı açıklamada, uzay aracının TSİ 20.40'a doğru Gobi çölünün Çin tarafına düşeceğini söylemişti.