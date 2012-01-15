T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus uzay aracı Arjantin'e düşebilir MOSKOVA (A.A)

15 Ocak 2012 18:52

-Rus uzay aracı Arjantin'e düşebilir MOSKOVA (A.A) - 15.01.2012 - Rusya'nın 9 Kasım'da Mars'ın uydusu Phobos'a gönderdiği ancak motorlarını çalıştıramadığı için Dünya'nın yörüngesinden ayrılamayan ve bugün atmosfere girmesi beklenen uzay aracının parçalarının Arjantin'e düşebileceği bildirildi. Interfax ajansı, Rus uzay sektöründen bir yetkilinin, son verilere göre Phobos-Grunt'un TSİ 19.52'de Arjantin'in Rosario kentinin 120 km batısında Dünya'ya düşeceğinin öngörüldüğünü söylediğini duyurdu. Aynı kaynak, buna karşın uzmanların TSİ 19.00'dan önce kesin bir tahmin yapamayacaklarını kaydederken, bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı. Rosario, başkent Buenos Aires'in 500 km kuzeybatısında bulunuyor. Rus uzay sektöründen bir başka yetkili de daha önce yaptığı açıklamada, uzay aracının TSİ 20.40'a doğru Gobi çölünün Çin tarafına düşeceğini söylemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24