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Dünya
Deutsche Welle

Rus uçakları operasyonlara başladı

Rus savaş uçaklarının Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlara başladığı bildirildi.

30 Eylül 2015 20:07


Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin yetki vermesinin hemen ardından Rus savaş uçakları Suriye'deki hedeflere yönelik operasyonlara başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı hava saldırılarına başladığını doğruladı. Suriye güvenlik yetkilileri de Rus ve Suriye savaş uçaklarının Hama, Humus ve Lazkiye'de terörist hedeflere karşı ortak hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Uluslararası terörizme karşı savaşta tek doğru yol, onların bize gelmesini beklemeden, bulundukları yerlerde cihatçıları yok etmek için harekete geçmektir” açıklaması yapmıştı.

ABD bilgilendirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Rusya'nın hava saldırısıyla ilgili ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Kirby, Bağdat'taki bir Rus yetkilinin Amerikan Büyükelçiliği yetkililerine Suriye'de IŞİD'e karşı uçuşlara çarşamba günü başlanacağına dair bilgi verdiğini kaydetti.

John Kirby, ismini açıklamadığı Rus yetkilinin, Rus uçaklarının uçuşu sırasında Amerikan uçaklarının Suriye hava sahasını kullanmaması isteğinde bulunduğunu da aktardı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'deki hava operasyonlarının planlandığı şekilde sürdürüleceğini de kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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