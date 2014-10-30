Rus uçakları NATO'yu alarma geçirdi



NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus savaş uçakları Baltık Denizi, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu ve Karadeniz'de Avrupa hava sahasında dikkat çekici askeri manevralar yaparken tespit edildi.

Bunun üzerine aralarında Alman, İngiliz ve Türk savaş uçaklarının da bulunduğu NATO birimleri havalanarak Rus uçaklarını izlemeye aldı. Portekiz ve Norveç Hava Kuvvetleri de alarma geçti. NATO sözcüsü, Rus manevrasında en az 26 savaş uçağının yer aldığını söyledi.

NATO açıklamasında, Rus uçaklarının Avrupa sivil hava trafik makamlarına uçuş planlarını bildirmedikleri vurgulandı. Telsiz bağlantısını devam ettirmeyen uçakların transponder kullanmadıkları için sivil havacılık için risk teşkil ettiklerine işaret edildi.

NATO verilerine göre Avrupa hava sahasında bu yıl 100'den fazla Rus savaş uçağı saptandı. Bunun geçen yıla kıyasla üç katı bir artış anlamına geldiğine dikkat çekiliyor.