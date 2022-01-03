Rus uçakları İdlib'i bombaladı

Rus savaş uçakları Pazar günü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Rus Sukhoi uçaklarının vilayette çok sayıda kasabanın yanı sıra 1 milyondan fazla nüfusu bulunan İdlib kentinin su ihtiyacını karşılayan su pompalama tesisini bombaladığı belirtildi. Bölgedeki su işletmesinden bir yetkili, hava saldırısı sonrasında pompalama tesisinin faaliyetlerinin durduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts da bölgedeki su tesislerinin bombardıman sırasında "ağır hasar" gördüğünü teyit etti. Cutts Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke halen su krizi ile karşı karşıya bulunurken, sivil altyapıya yönelik yıkımın devam etmesi sadece sivillerin daha fazla acı çekmesine neden olacak. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar durmalı!" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, bombardıman sonucu Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısı yakınlarındaki hayvan çiftliklerinin de vurulduğunu aktardı. Muhaliflerin son kalesi olarak görülen İdlib'teki yönetimin yetkilisi Ebu Hazem, "Ruslar altyapıya ve ekonomik tesislere odaklanıyorlar, bu da insanların çektiği sıkıntıyı artırıyor" ifadelerini kullandı.

Hava saldırısında İdlib vilayetinin güneyindeki Cebel el-Zaviye bölgesinin de hedef alındığı bildirildi.

Sivil savunma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Cumartesi gece yarısı sonrasında başlayan ve İdlib'in batısındaki Cirs el Şukur'da yerlerinden edilen binlerce ailenin kaldığı kampı hedef alan saldırıda ise iki çocuk ve bir kadının yaşamını yitirdiği, 10 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Rus ve Esad güçleri tarafından operasyona ilişkin açıklama yapılmadı. Rus ve Esad güçleri, düzenledikleri hava operasyonlarında bölgeyi kontrol eden silahlı militan grupları hedef aldıklarını, sivillere yönelik saldırı düzenlemediklerini savunuyor. Rus ve Suriye güçlerinin bölgeye yönelik hava saldırılarının sayısının Kasım ayından bu yana azaldığı belirtiliyor. Sonbahar aylarında Rusya'nın Esad yönetimi ile birlikte İdlib'e kapsamlı bir operasyon yapabileceğine yönelik endişeler artmıştı. Suriye'de gerilimi sona erdirmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Eylül ayı sonunda Soçi'de bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Putin Suriye'yi de görüştü

Suriye'deki gelişmeler dün Erdoğan ile Putin'in yaptığı telefon görüşmesinde de ele alındı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı, Kafkasya, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, görüşmede "Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğini bütün alanlarda ilerletme kararlılığı yinelendi" ifadesi kullanıldı.