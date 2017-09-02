T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus uçakları, Deyr ez Zor yakınlarında IŞİD araçlarını bombaladı

IŞİD'e ait araç ve mühimmatların imha edildiği bildirildi

02 Eylül 2017 16:02

Rus hava güçlerinin, Suriye’nin Deyr ez Zor kenti yakınlarındaki operasyonlarında IŞİD’e ait onlarca araç ve mühimmatı imha ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus uçakları karada ilerleyen Suriye ordusuna havadan verdiği destek ile son 2 gün içerisinde cihatçılara ait iki tank, altı havan topu düzeneği, bir ev yapımı roket fırlatıcı, üç mühimmat deposu, bir komuta merkezi ile yakıt, silah ve mühimmat dolu 20 kamyonu etti.

Sputnik’in haberine göre, Suriye ordusunun Hama’nın Akerbat kasabası yakınlarında IŞİD militanlarını kuşatmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, militanların ise hükümet güçlerinin ilerlemesini durdurmak için zırhlı araç ve cephanelerini Deyr ez Zor’a çekmeye devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER

RusyaSuriyeIŞİDDeyr ez Zor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24