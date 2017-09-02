Rus uçakları, Deyr ez Zor yakınlarında IŞİD araçlarını bombaladı

Rus hava güçlerinin, Suriye’nin Deyr ez Zor kenti yakınlarındaki operasyonlarında IŞİD’e ait onlarca araç ve mühimmatı imha ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus uçakları karada ilerleyen Suriye ordusuna havadan verdiği destek ile son 2 gün içerisinde cihatçılara ait iki tank, altı havan topu düzeneği, bir ev yapımı roket fırlatıcı, üç mühimmat deposu, bir komuta merkezi ile yakıt, silah ve mühimmat dolu 20 kamyonu etti.

Sputnik’in haberine göre, Suriye ordusunun Hama’nın Akerbat kasabası yakınlarında IŞİD militanlarını kuşatmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, militanların ise hükümet güçlerinin ilerlemesini durdurmak için zırhlı araç ve cephanelerini Deyr ez Zor’a çekmeye devam ettiği belirtildi.