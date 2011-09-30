-Rus uçak gemisi Karadeniz'e inecek MOSKOVA (A.A) - 29.09.2011 - Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait Amiral Kuznetsov uçak gemisi kasım ayında Karadeniz ve Kuzey Atlantik sularında askeri tatbikat yapacak. Rus Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkili resmi haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da Barents Denizi'nde Amiral Kuznetsov uçak gemisine hava savaş araçlarının yükleneceğini belirterek, gemiye 8 SU-33, birkaç MIG-29K tipi savaş uçaklarıyla 2 Ka-27 tipi denizaltı savunma helikopterlerinin yükleneceğini kaydetti. Haberde, savaş gemilerinin 1 hafta boyunca Barents Denizi'nde gemiye iniş ve kalkış çalışması yapacağı belirtilerek, Amiral Kuznetsov'un 19 Kasım'da 3 aylık bir süre için Akdeniz ve Atlantik sularına açılacağı vurgulandı. İtar-Tass, Amiral Kuznetsov gemisinin denizaltı savunma desteğini sağlamak için Admiral Çabanenko anti-denizaltı gemisiyle birlikte hareket edeceğini duyurdu. Ajans, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar nedeniyle gemilerin duracağı limanların tespitinin devam ettiğini kaydederek, bölgedeki ülkelerin deniz kuvvetleriyle ortak askeri-eğitim faaliyetlerine katılma konusunun da hala değerlendirildiğini vurguladı. Amiral Kuznetsov, Sovyetler dönemine ait Kuzey Rus Donanmasının aktif hizmetteki en gelişmiş ve tek uçak gemisi. Gemi 26 adet SU-33 ve MIG-29K tipi uçak, 24 adet denizaltı savunma helikopteri, 18 adet KA-27 ve KA-29, 2 adet KA-27PS ile 4 adet KA-31 taşıma kapasitesine sahip.