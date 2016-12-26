Rus uçağının düşmesinin nedeni beklenmedik bir dış etkiye maruz kalması olabilir

Rusya Havacılık Birleşik Koordinasyon Merkezi'nin eski yöneticisi Vitaliy Andreev, Karadeniz'de TU-154 tipi uçağın kazasından önce yardım çağrısını göndermeye engel olan beklenmedik bir olayın yaşanmış olabileceğini dile getirdi.



Havacılıkta 47 yıllık tecrübesi olan Andreev, "Kalktıktan ve iki dakikalık kısa uçuş yaptıktan sonra uçağın herhangi bir arıza hakkındaki mesaj göndermeden radardan kaybolması, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiği anlamına geliyor. Ya dışarıdan bir etkiye uğradılar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptılar. TU-154 tipi uçak çok güvenilir bir araç, öylesine düşmüyor" şeklinde konuştu. Andreev şöyle devam etti: "Çalıştığım zaman TU-154 tipi uçakların tüm üç motoru bozulduğunda bile indiğini gördüm. Başka bir örnek verecek olursam Taygada (Sibirya'daki ormanlar) uzun süre kullanılmamış piste inmesidir.



Şimdi dile getirilen direksiyon dengesizliği, belirtilen uçuş pateninden çıkması gibi kaza nedenleri, ekibin yardım çağrısını göndermesine hiç engel olamadı. Demek ki hiç beklenmedik birşey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumların uçağın ele geçirildiğinde mümkün olduğunu söyleyebilirim. Uçağın kayıt donanımının bilgileri %99.99 kaza nedenini açıklayabilir."

