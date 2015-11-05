'Rus uçağını bomba düşürmüş olabilir'

Amerikalı ve İngiliz yetkililer elde edilen istihbaratın, Cumartesi günü Mısır'da Sina çölünde yere çakılan Rus yolcu uçağının bombayla düşürülmüş olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Ancak yetkililer, bunun henüz kesinleşmediğini vurguladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere, uçağın kalktığı Şarm eş-Şeyh'ten uçuşları askıya aldı.

Rus Kogalymavia Havayollarına ait Airbus 321 tipi uçak, havalandıktan 23 dakika sonra Sina Yarımadası'na düşmüş, 224 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı. Şarm eş-Şeyh'ten St. Petersburg'a giden uçaktaki yolcuların çoğu Rus vatandaşıydı.

Bir Rus yetkili uçağın havada parçalandığını söylemiş, Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren IŞİD bağlantılı bir örgüt de uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.

Mısır Başbakanı ise uçağın büyük ihtimalle teknik bir sorun yüzünden düştüğünü söylemiş ve IŞİD militanlarının "uçağı biz düşürdük" iddiasını reddetmişti.

Bu arada, Mısırlı yetkililer, uçağın kara kutusunun ağır hasa gördüğünü söylediler.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı Muhammed Hüssam Kemal, buna rağmen gerekli verilerin toplandığını ve bunların uzmanlar tarafından analizinin yapılacağını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, hükümetin oluşturduğu kriz komitesinin toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Uçağın, yerleştirilen bir patlayıcı cihazla düşmüş olmasının ciddi bir olasılık olduğu sonucuna vardık" dedi.

Üst düzey bir İngiliz kaynak da BBC'ye son 24 saatte elde edilen bilgilerin bir bombaya işaret ettiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkilil de Associated Press ajansına, henüz kesinleşmemekle birlikte, IŞİD'le bağlantılı bir örgütün uçağa patlayıcı bir cihaz yerleştirdiği sonucuna vardıklarını belirtti.

Başka bir Amerikalı yetkili de AFP ajansına "Bomba çok yüksek bir olasılık" dedi.

Bununla birlikte, uçağın kara kutusundaki incelemelerin henüz sürdüğüne dikkat çektiler.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Salı günü BBC'ye açıklamasında IŞİD militanlarının Rus yolcu uçağını düşürdükleri iddiasını propaganda olarak nitelemişti.

Militanlar, bir süredir, Sina yarımadasında Mısır güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.